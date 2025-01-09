春節國道估初三最塞　11條短、長途替代道路一次看

▲國道長途替代道路圖。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年春節連假長達9天，高速公路局預估1月31日初三將達最大車流量，返鄉或收假車潮眾多造成瓶頸路段壅塞，高公局根據歷年連假交通特性，規劃11條國道短途、長途易塞路段的替代道路，讓民眾適時調整路線，以節省通行時間。

高公局規劃4條國道長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。

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▲國道短途替代道路圖。（圖／高公局提供）

對於短途旅次的部分，高公局建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道，並規劃7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山東向。

高公局表示，已於替代道路沿線設置導引標誌，加強導引用路人使用替代道路。民眾可多利用1968App「即時影像」功能確認國道即時路況，同時透過App「替代道路」功能，比較替代道路與國道之旅行時間，選擇合適的路線。

▲國道春節連續假期匝道入口封閉替代道路圖 。（圖／高公局提供）

此外，高公局指出，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道，因應匝道封閉的交流道，高公局規劃8條替代道路，鼓勵用路人於出發前配合1968App規劃利用。

封閉時段與交流道如下：

一、1月29～31日（初一～初三）：

（一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時

（二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時

二、1月31日～2月2日（初三～初五）

（一）國道1號虎尾、仁德交流道北向入口，10～18時

（二）國道1號王田交流道雙向入口，10～18時

（三）國道1號埔鹽系統交流道北向入口，12～24時

（四）國道3號西濱交流道北向入口，12～24時

▲匝道入口封閉懶人包。（圖／高公局提供）