麻疹疫苗「1981年後出生」2類人才評估打　赴日韓非疫區不用擔心

▲麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發麻疹疫情加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗。疾病管制署今（9）日重申目前應高評估自費接種疫苗優先對量有2類人，都是1981年（含）以後出生，第一種是醫護人員檢驗無抗體者、第二種則是要前往麻疹流行地區的民眾，若經醫師評估後接種。疾管署也補充，台灣民眾常去的日本、韓國不是麻疹流行區，前往時不用特別打疫苗。

疾病管制署今（9）日表示，麻疹疫苗效果良好，接種兩劑疫苗預防效果可達95%以上，現行我國幼兒常規於出生滿12 個月、滿5 歲至入小學前各接種1劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗，近年2劑接種完成率均高達97%以上，群體免疫高於歐、美、日等先進國家。

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又依據國內麻疹血清學調查，1981年以前出生者，大多因為自然感染而有麻疹抗體，且依國外針對接種疫苗世代研究顯示，雖有少數個案因接種疫苗產生的抗體衰退而感染，惟其感染後症狀較輕且傳染力明顯低於未曾接種疫苗者，因此，近幾年國內麻疹群聚事件均為有限制傳播，國內發生較大規模疫情風險低。

▲麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。（圖／ETtoday資料照）

為因應MMR疫苗需求量增加，疾管署呼籲讓高風險族群優先接種，公費疫苗是提供滿12個月及滿5歲的幼兒（共2劑MMR）進行常規預防接種；另自費疫苗部分，應優先提供1981年（含）以後出生之成人接種，並以下列2大族群為最優先接種建議對象，後續視疫苗供應狀況再適時調整：

一、1981年（含）以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前1劑MMR疫苗接種時間超過15年

二、1981年（含）以後出生之成人，若須前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨），經醫師評估後需接種之民眾（日本、韓國非屬麻疹流行區）

疾管署強調，醫療院所相關醫護人員可先行檢測是否有麻疹抗體，如已具抗體，則無須再次接種疫苗；此外，依據目前疾管署監測之麻疹接觸者人數中，確診為麻疹個案者人數低，請民眾無須恐慌。