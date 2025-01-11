不用搶打麻疹疫苗　林靜儀曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了

記者黃翊婷／綜合報導

國內發生麻疹群聚疫情，還有確診者足跡公布示警，引起民眾恐慌搶打自費麻疹疫苗。衛福部次長林靜儀表示，相較於麻疹，上周全國類流感門急診就醫人次達到12萬7357人，考量到春節即將到來，「過年群聚要來了，你該確定的是長輩是否已經完成流感疫苗接種。」

▲林靜儀呼籲長輩接種流感疫苗。（資料照／記者洪巧藍攝）

林靜儀日前在臉書發文表示，「台灣人真的很可愛」，上周全國類流感門急診就醫人次達到12萬7357人，2周前肺炎及流感死亡人數為548人，4周平均肺炎及流感死亡人數為520人，麻疹感染通報上周5人、本周1人，結果大家瘋找麻疹疫苗，「拜託一下，過年群聚要來了，你該確定的是長輩是否已經完成流感疫苗接種。」

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▲2周前肺炎及流感死亡人數為548人。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀）

至於什麼人應該施打麻疹疫苗，林靜儀9日曾提到，現在應該評估自費接種疫苗者分別是，1981年之後出生的醫療人員已無抗體者、1981年之後出生的人要去麻疹流行區者。

▲上周全國類流感門急診就醫人次為12萬7357人。

林靜儀強調，1981年之前出生的人，多數都得過麻疹，已經有免疫力了，而且接種疫苗的順序時間和對象都有流行病學評估，請民眾在疾管署建議接種時好好接種，沒建議的族群先不用一頭熱，老是反過來走真的對自己沒好處。