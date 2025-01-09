學生找不到考卷　宜蘭某國小女教師竟踹歪桌椅！嚇壞小朋友

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭情緒失控的女老師伸腳踢歪學生桌椅！某小學一名一年級學生，因找不到考卷而引發女老師不滿，不僅大聲斥責這名學生，還踹踢學生的桌椅，讓全班學生都嚇到。女老師暴走畫面被拍下，宜蘭縣教育處接獲通報後，立即要求學校啟動調查，確認女老師是否存在不當管教行為，並依規定處理。

▲情緒失控的女老師出腳踢歪學生桌、椅，學生當時嚇壞。（圖／民眾提供，下同）

根據民眾8日拍下的畫面顯示，當時聽到教室內女老師大聲咆哮「你的考卷咧？」坐教室門旁的小一男學生疑似回答找不到考卷後，女老師更加憤怒，繼續高聲叫罵「什麼叫做不見了？」。隨後，女老師衝到學生棹椅右前方，出右腳先踹椅子、再左腳踢桌子，學生被這突如其來的舉動嚇得不知所措，只能無奈地看著被踢歪的桌椅。

女老師暴走行徑曝光，引起家長們強烈不滿，認為老師無法控制情緒，且已經涉及對學生的霸凌行為；一年級的孩子受到如此驚嚇，可能會在心中留下不愉快的學習陰影？

宜蘭縣政府教育處表示，已要求校方啟動校安通報，並著手調查女老師是否存在不當管教學生的情況；並強調若調查結果證實女老師有不當行為，將依規定進行處理，絕不姑息，以保障學生的權益和身心健康。