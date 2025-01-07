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宜蘭BMW疑闖紅燈！撞翻貨車再衝婚紗店4人快閃　辯17歲少年開的

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮純精路與南門路口，今天（7日）清晨一輛BMW轎車疑似闖紅燈，先撞翻綠燈直行小貨車，再衝進路旁婚紗店，車內4人鳥獸散，事後其中3人重返現場，聲稱是一名17歲潘姓少年開車，目前警方正在調閱監視器逮人，以查清是否無照駕駛？這起事故中，56歲小貨車林姓民眾受傷送醫。遭受池魚之殃的婚紗店，現場一片狼藉，修復費用估計要上百萬元。

▲▼撞翻路口小貨車的BMW轎車，也撞進婚紗店。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲撞翻路口小貨車的BMW轎車，又撞進婚紗店。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼撞翻路口小貨車的BMW轎車，也撞進婚紗店。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，7日凌晨3時44分許獲報宜蘭羅東鎮純精路與南門路口發生一起交通事故，立即派員前往處理。據了解，這起事故是由一輛闖紅燈的BMW小客車引起，該輛BMW沿純精路南往北方向行駛，與林姓民眾（56歲）駕駛的小貨車相撞，該小貨車是沿維揚路西往東方向行駛。

事故發生後，林姓民眾受傷送醫，而闖紅燈的小客車駕駛人卻在肇事後逃逸。事後BMW內的3人重返現場，供稱今天清晨酒後無法開車，沒有喝酒的潘姓少年開車接他們回家，不料途中出事。

目前警方正在調閱監視器，以釐清是否涉及其他不法行為，一旦確認駕駛人身分，將依據道路交通管理處罰條例第62條第4項規定，處以新台幣3000元至9000元的罰款，並將其駕駛執照吊銷。

分局呼籲，發生事故後，民眾應依道路交通事故處理辦法規定進行處置，並通知警察機關，配合必要的調查，以維護道路交通秩序及安全。

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