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中醫師賣房落「地面師」陷阱　主嫌、地政士、直播主9人被拘提

▲▼張姓男子、郭姓女屋被移送及警方查扣的證物手機、筆電、相關契約資料、存簿9本、安非他命1包、K盤等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲張姓男子、郭姓女屋被移送及警方查扣的證物手機、筆電、相關契約資料、存簿9本、安非他命1包、K盤等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東分局警方近期破獲一起中醫師賣房落「地面師詐團」陷阱的不動產詐騙案，集團成員包括地政士、未執業之仲介等具有不動產交易專門知識的人士。他們專門挑選急需變賣房產或需款孔急的被害人，並以偽造動支文件、冒名被害人身分照會等手法詐取被害人的不動產價金，讓被害人房產過戶後卻分文未得。羅東分局經縝密蒐證，6日將集團主嫌張姓男子、郭姓女屋主、直播主「租管林先生」等9人拘提到案。

▲▼張姓男子、郭姓女屋被移送及警方查扣的證物手機、筆電、相關契約資料、存簿9本、安非他命1包、K盤等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東分局表示，破獲的「地面師詐團」疑因中醫師賣房產但買方未付清全部款項，另中醫師為繼續營業與買方仍有原房產租約，後中醫師發現買方將房產又賣給郭姓女屋主變現脫產，且尋求從事包租代管業務之直播主「租管林先生」，透過網路持續散佈「租霸中醫師夫婦」、「刑警介入民事」及「違法逮捕」等不實消息打壓。

警方日前報請宜蘭地檢署指揮偵辦，經縝密蒐證後，於前(6)日將攻堅逮集團主嫌張姓男子、郭姓女屋，而另7人也一併拘提到案。而查扣集團的證物包括手機、平板共15支、筆電、電腦主機各1臺、相關契約資料64張、交易明細72張、存簿9本、安非他命1包(毛重0.5公克)、K盤1組(含卡片)等。主要犯嫌及地政士經檢察官偵訊後，諭令以新台幣30至50萬元交保。

羅東分局呼籲民眾應注意買賣不動產交易過程，務必小心查證。另民眾有資金需求時，可向合法正當融資管道諮詢，切勿輕信非正當管道之資訊，有任何疑問，請致電110、165反詐騙專線，或進入165打詐儀表板網站(https://165dashboard.tw/)查證，以保障財產安全。

▲▼張姓男子、郭姓女屋被移送及警方查扣的證物手機、筆電、相關契約資料、存簿9本、安非他命1包、K盤等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼張姓男子、郭姓女屋被移送及警方查扣的證物手機、筆電、相關契約資料、存簿9本、安非他命1包、K盤等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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