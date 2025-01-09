屏東燈節交通規劃大公開　免費接駁車供民眾暢遊

▲屏東警分局規劃好屏東燈節交通作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2025屏東燈節」於1月11日晚間在屏東縣民公園亮燈揭開序幕，除了精彩的開幕與閉幕活動，今年4大燈區分別規劃梅杜莎的奇幻國度、光影綺想、溪•望、流星花園4大主題，並帶來54組作品點亮屏東，熱鬧過新年。

轄區的屏東警分局方便民眾賞燈，規劃好交通措施，供民眾參考。

1、免費接駁車：自1月11日至2月16日每日17至22時（除夕及初一停駛）。首班車17時自屏東轉運站出發，末班車則為22時，約15至20分鐘一班車，請民眾善用，輕鬆暢遊。

2、停車場：

(1) 縣民公園燈區汽車停車場規劃於台糖三街路段旁空地，請民眾注意指引牌面，並配合交管人員，減速慢行。

(2) 萬年溪燈區因復興公園及萬年公園停車空間有限，可於自由路、自立路沿線兩側停車格停放。

(3) 勝利星村停車場位於博愛路與青島街口及勝利新城旁空翔區，如滿位，將實施路口管制，以避免車輛停等隊伍造成交通回堵，請民眾配合。

屏東警分局長蔡培元呼籲，2025屏東燈節帶來精彩地景燈飾藝術，讓人不免駐足留影，但請大家多留意腳下燈飾位置，保持適當距離，以避免造成燈具損壞。另警方會全力投入各燈區安維與交通疏導工作，年節期間亦不分晝夜堅守崗位為各位服務，籲請民眾多多鼓勵與支持，歡喜過新年。