強烈冷氣團來了！全台降溫探11度　高山有望下雪

▲今天強烈大陸冷氣團開始南下，北部氣溫下滑，中南部在午後也感受到顯著轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

強烈大陸冷氣團今天南下，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今天北部氣溫呈現下滑的趨勢，中南部在午後也感受到顯著轉涼，今晚中北部的低溫會降為11至13度，南部、花東地區則是12至15度，高山區氣溫夠低，也可能看到雪或是霰這類固態降水。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天強烈大陸冷氣團開始南下，迎風面的北海岸、東半部地區轉為陰有雨的天氣，同時中層水氣也增多，西半部也轉為多雲到陰的天氣。

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他說，這波強烈冷氣團預測在周五強度維持，尤其是北部、東北部因為雲量多，白天也沒有顯著的回溫，高溫只有13至14度；中南部則因為中層水氣減少，轉為多雲並偶有陽光露臉，午後中部氣溫回升到17至19度，南部20度出頭。

李至晟說，周六維持類似的天氣。預測周日伴隨著大陸高壓進一步南下到江南地區，帶來比較乾的空氣，全台都可望轉為多雲到晴的好天氣，日夜溫差增大。北部、東半部高溫回升到17-20度，中南部地區來到20-23度。

他表示，相對近期的低溫來說已經是相當溫暖了，只是晚間到下周一清晨空曠地區還是有局部氣溫較低，預計下周一白天高壓出海減弱後，這波冷氣團的影響才算是告一段落。

至於下周天氣，李至晟指出，目前看起來還是先回溫後降溫，回溫將持續到下周二，後續東北季風南下的時間調整到周三白天，北部、東半部又會轉為陰有雨的天氣，後續隨著乾冷空氣南下，雨區會退縮到基隆北海岸到東部山區。

李至晟表示，這波冷空氣的強度比較弱，目前還是預測是冷氣團或東北季風的等級。暫時還沒有看到強冷空氣南下的跡象。