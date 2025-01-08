美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕

▲郭正亮。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

針對朝野在國會的互鬥加劇，前立委郭正亮近日在政論節目評論時，提到美國政治學者任雪麗（Shelley Rigger）在去年9月的談話，認為連親綠的美國政治學者都看不下去，甚至用「白色恐怖」來形容。對此，任雪麗8日透過臉書發文，打臉郭正亮，她直言國民黨在立法上頑固態度尤其可怕，她並沒有說任何人，國民黨或民進黨犯下白色恐怖。

近日，有媒體報導郭正亮在政論節目上的評論，他直言，賴清德政府已經上台七個月了，到現在不知道在幹嘛，他認為（美國人）的負面評價已經開始出現，就是覺得民進黨實在很奇怪。

郭正亮說，開始有一種論述出現，就是「輸不起」，然後搞政治鬥爭，特別是民眾黨主席柯文哲這一件，他看到連任雪麗都跳出來。他認為，任雪麗是很親民進黨的，還出來講說，美國很多親民進黨的學者，都覺得「這樣是不是太過了？」

郭正亮指出，任雪麗的用詞是「白色恐怖」，指稱任雪麗覺得，要說台灣是民主越來越難了，要如何辯護台灣是民主國家，今天連前副總統呂秀蓮、游盈隆也都覺得有點過頭了。

不過，針對該媒體與郭正亮的評論，任雪麗透過臉書發文表示，該篇文章引用了她在去年9月發表的談話，還標注稱「怎麼可能算新聞？」。她說，自己確實說過，台灣的政治局勢令人恐懼，她也堅持這個說法，完全缺乏政治合作有可能使台灣的民主陷入癱瘓，並使國家無法保衛自己。

任雪麗表示，她看到兩黨都有不良行為，但國民黨在立法上的頑固態度尤其可怕。她並沒有說任何人，不論是國民黨或民進黨，犯下白色恐怖。