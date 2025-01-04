消基會稱「行人庇護島」成新危險區　民團網紅怒嗆：謬誤

▲台中一處路口行人庇護島2個月內被撞16次。（資料圖／記者許權毅翻攝）

記者李姿慧／台北報導

停讓行人新制上路滿周年，消基會質疑新制反引發新問題，包括行穿線退縮及增設行人庇護島，成駕駛新危險區域，建議庇護島增設反光條，行人正確交通行為及違規認定應更明確定義及教育，才能對違規用路人開罰。人本交通倡議團體則發出聯合聲明，指消基會忽略關鍵根本因素，憂心因謬誤造成道安大幅倒退。

13個人本交通倡議團體和網紅今日聯合聲明指出，消基會1月2日新聞稿稱「行人庇護島並未能有效達到保障行人安全的目的，反而成為了駕駛的新危險區域」，對於消基會忽略了許多關鍵根本因素，非常憂心將可能使道路安全大幅倒退。

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消基會在新聞稿〈翻轉「行人地獄」 消基會呼籲交通規劃應更細膩〉中提到，「行穿線退縮及增設行人庇護島是政府在改善行人安全方面的重要舉措，原本的目的是減少行人事故。然而，這些措施的實施效果並不如預期。以台中市為例，僅在北區的短短兩個月內，就發生了16起汽車左轉自撞行人庇護島的事故，這一數字反映出行人庇護島並未能有效達到保障行人安全的目的，反而成為了駕駛的新危險區域，行人及其他用路人的安全似乎並未達到應有的平衡機制。」

對此，民團聯合聲明表示，根據一些道安倡議者現場勘查北區行人庇護島及新聞事實資料，行人庇護島基座已塗上醒目顏色、基座上標誌桿存有反光條及反光導標與遵行標誌，且庇護島位置不影響正常轉彎的條件下，仍然有車輛切西瓜去撞擊庇護島。

人本交通倡議團體指出，消基會不完整分析得出謬誤，忽視了經駕照考驗過的駕駛人之危險駕駛行為及眾多系統性問題，例如切西瓜未達路口中心點轉彎、轉彎未確實擺頭確認、車窗隔熱紙透光率、駕訓標準低落及沒有回訓制度等因素，反而舉台中北區16起事故來推論行人庇護島為「駕駛的新危險區域」，他們對此感到非常憂心，可能因謬誤而造成道安大幅倒退。

聲明認為，道安問題一直存在，而非引發新問題，這16起事故沒有駕駛死亡的事件，其實是藉由行人庇護島保護了16條及未來的生命，把過去長久的不適任駕駛人危險駕駛行為、政府的系統性問題凸顯出來，而非剛好是行人庇護島，消基會又未經完整分析過，就稱它是「新危險駕駛區域」。

聲明強調，如果以前有行人庇護島的保護，則有許多悲劇能夠避免；歡迎各界關心交通安全，期望用更符合科學、更完善的分析，希望能夠實事求是，一同來提升交通安全、推動人本交通，讓下一代能夠健康長大。

該聲明為13個人本交通倡議團體和網紅聯合發出，包括台灣安全駕駛監督聯盟、台南市人本交通促進協會、高雄市行人路權促進會、桃園市人本交通推動協會、靖娟兒童安全文教基金會、行人零死亡推動聯盟、還路於民行人路權促進會、受害者家屬 余志祥(台南余爸爸)、標線改造台灣路、通勤者之歌、cheap、OWL貓頭鷹交通書、交通安全唬平安。