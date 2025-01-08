去年欠薪被罰！網傳采禾聲明「鋼琴、教具都被搬走」被迫停課

▲補習班負責人提到因財務狀況，教室內鋼琴及教具都被搬走，被迫停斷課。（示意圖／讀者提供）



記者游瓊華／台中報導

位在台中市太平區的采禾補習班無預警倒閉，上百位家長繳完學費卻無課可上，還有老師剛到職教課卻領不到錢，怒向中市府申訴。但實際上，采禾早在去年就傳出財務危機，11月因付不出員工薪水遭開罰。網路上也流傳一封采禾陳姓負責人聲明稿，當中提到個人財務狀況影響學校經營，導致上課的鋼琴器具以及教材遭人搬走，被迫暫停斷課，且無力支付房租必須離開，非惡意詐欺，也無力償還各位家長的訴求，請求家長原諒。

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▲網傳一聲明稿，但記者去電聲明上的電話無人回應。（圖／民眾提供）



網路上已有受害家長、老師組成自救會，不少人提及自己剛繳完學費就遇到惡性倒閉，氣憤不已。記者去電聲明稿中電話，但僅得到語音回覆「您撥的電話無法接聽」，無法證明其聲明稿真偽。

采禾在去年11月就因為工資未按約定時間給付遭到勞工局開罰，現在傳出惡性倒閉消息。市府透露，有家長投訴，砸下百萬元買了5000堂課程，卻成了一場空，但家長未提出相關單據，細節還需要進一步釐清。

聲明稿中提到，將請求前合作方，美育總公司和美育北屯分校出面協助團體扣課、消課問題。但經消保官與美育公司聯繫，該公司表示已於113年間終止與采禾的合作關係，但該公司願意就補習班受害民眾部分損失，折抵在該公司北屯等分部的補習費用。

法制局也說，補習品保公會協調太平區4家文理補習班，提供受害消費者在受害金額範圍內折抵補習費用，或部分折扣。消保官表示，雖然同業願意積極協助受害者減少損失，但呼籲采禾補習班仍應面對消費者，提供合理的退費機制，負擔起最終的責任。