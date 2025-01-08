家長繳百萬學費「訂5000堂課」補習班卻倒閉　中市府出手了

▲台中采禾補習班無預警倒閉，補習班粉專也關閉，家長怒向市府投訴。（圖／翻攝網路）



記者游瓊華／台中報導

時間接近學期末，但台中太平卻傳出一家采禾私立補習班無預警停課一案，民眾發現補習班從去年底開始就無營業，學生沒課可上，不少人已經事先購買上課堂數，甚至傳出有人砸百萬元買了5000堂課，卻面臨補習班惡性倒閉，怒向台中市政府投訴，網路上不少家長以及任課老師哀鴻遍野，甚至提到才剛繳完半年學費，負責人就人間蒸發。市府表示，已依規發函糾正補習班，並提出限期改善說明，若逾期未改善，最重可裁處撤銷立案處分。

台中市法制局說明，去年12月底開始接獲民眾投訴，法制局約收到10件投訴案件，各個個案損失金額約2萬到3萬元，但有家長提到，砸了百萬元向補習班購買5000堂課程，但因未提出實質單據，此說法有待釐清。

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教育局則表示，民眾今年1月2日投訴該補習班負責人疑有財務糾紛，班內教師不願意到班上課，學生以購買課程堂數的方式繳納學費，尚有堂數未上完，疑似惡性倒閉，影響學生權益。

采禾補習班在104年5月13日立案，核准招收英語、數學、舞蹈及音樂等科目共計7班，核收122名學生。市府截至昨日共收到10件消費爭議申訴案。經聯繫陳情家長表示，受影響人數約100到120名，實際人數及需核退學費的金額尚待負責人說明。

教育局表示，現階段已持續接洽補教協會及鄰近同性質的補習班提供該班學員轉介服務可行性，並請該班負責人積極出面處理學員權益保障事宜。

法制局指出，近期市府接獲相關申訴，消費者稱采禾補習班與美育旺旺文化事業股份有限公司有合作關係，經消保官與美育公司聯繫，該公司表示已於113年間終止與采禾的合作關係，但該公司願意就補習班受害民眾部分損失，折抵在該公司北屯等分部的補習費用。

法制局也說，補習品保公會協調太平區4家文理補習班，提供受害消費者在受害金額範圍內折抵補習費用，或部分折扣。消保官表示，雖然同業願意積極協助受害者減少損失，但呼籲采禾補習班仍應面對消費者，提供合理的退費機制，負擔起最終的責任。