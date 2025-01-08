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大陸 大陸焦點 特派現場

撒幣救內需　大陸今年國債支持「兩新」規模大幅增加

▲▼大陸推行「兩新」政策。（圖／翻攝自《經濟觀察報》）

▲大陸推行「兩新」政策。（圖／翻攝自《經濟觀察報》）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國務院今（8）日上午舉行政策例行吹風會，介紹「兩新」（大規模設備更新、消費品以舊換新‌）政策情況。大陸官方指出，今年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規模比去年「大幅增加」，包括擴大支持電子資訊、安全生產、設施農業等3個領域，同時向經營主體設備更新提供額外貼息。

大陸國家發改委、財政部去年安排3000億元（人民幣，下同）超長期特別國債支持「兩新」。大陸財政部經濟建設司司長符金陵說，初步統計，截至2024年底，1500億元消費品以舊換新資金已基本使用完畢；另外1500億元大規模設備更新資金按項目法分配，財政部已經將資金全部下達地方，並明確到具體項目。

至於今年的「兩新」政策，大陸國家發展改革委資源節約和環境保護司司長劉德春指出，2025年將進一步增加超長期特別國債資金規模，加大支持力度；將電子資訊、安全生產、設施農業等3個領域納入超長期特別國債資金支持範圍。

劉德春還提到，對符合條件經營主體設備更新相關的銀行貸款本金，在大陸中央財政貼息1.5個百分點的基礎上，發改委安排超長期特別國債資金進行額外貼息，降低經營主體特別是中小企業設備更新的融資成本。

外媒詢問，今年支持「兩新」，會不會提前發特別國債？在消費品以舊換新方面，有多少資金幫助支持？

大陸國家發改委副主任趙辰昕回應稱，充分考慮到元旦、春節期間的消費需求，已經預下達了今年第一批消費品以舊換新資金，經過測算，這批資金能夠充分保障「兩新」政策順利接續實施，特別是能夠充分保障好元旦、春節期間消費需求的補貼需求。

至於今年支持「兩新」的資金總規模到底有多大？趙辰昕強調，今年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規模比去年有大幅增加。「請大家有一點耐心，具體數額將在今年全國兩會時向社會公布。」

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