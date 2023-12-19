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大陸 大陸焦點 特派現場

陸發改委：預計明年CPI將溫和回升

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲大陸近期經濟表現不佳。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸CPI今年出現衰退，引發通縮擔憂，大陸國家發改委政策研究室副主任、發言人李超19日表示，隨著商品服務需求持續恢復，預計明年CPI將溫和回升。

李超在記者會上提到，今年1至11月，食品價格與去年基本持平，漲幅為近十年較低水準，主要是受輸入性、週期性、季節性等因素疊加影響，豬肉、蔬菜等價格去年基數較高、今年高點回落。

李超認為，具體來看，從豬肉看，去年下半年，生豬價格處於週期高點、產能明顯增加，今年處於週期下行階段，生豬、豬肉市場供應充足、價格低點運行，11月價格年減31.8%。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

李超說，從近日情況來看，隨著「兩節」臨近，市場需求季節性增加，生豬、豬肉價格略有回升，後期可能繼續有所回升，「從鮮菜看，去年冬季，受運輸物流一度不暢影響，鮮菜價格上漲較多，導致基數較高；今年同期國內物流配送暢通，鮮菜供給充足，10—11月平均價格年減1.6%。」

李超還說，從穀物看，受地緣政治衝突等影響，去年國際糧食價格大幅上漲，直接導致國內小麥、玉米、大豆等穀物價格不同程度上升；今年輸入性影響明顯減弱，糧食、食用油價格整體平穩，對食品價格的影響遠小於去年，「從後期看，農產品市場供應充裕，產銷銜接暢通，市場秩序良好，食品價格具備平穩運作基礎。」

對於明年CPI前景走勢，李超強調，今年CPI總體低位運行，隨著輸入性、週期性、季節性等因素有所改變，基數效應逐步減弱，商品服務需求持續恢復，預計明年CPI將溫和回升。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

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