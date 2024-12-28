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陸發改委成立「低空經濟發展司」　盼拉動經濟成長

▲▼ 直升機,停機坪。（圖／CFP）

▲直升機。（圖／CFP）

文／中央社台北28日電

中國國家發改委成立低空經濟發展司，負責擬定發展戰略，並將其定義為「新的增長引擎」。這表示官方看重並大力推動「低空經濟」發展，且已於近期舉辦低空經濟相關座談會。

中國國家發改委官網近日更新「機關司局」欄目，新設立低空經濟發展斯，簡稱「低空司」。今年初「兩會」將低空經濟寫入政府工作報告，並將其定義為「新的增長引擎」。

根據介紹，低空經濟發展司負責擬訂並組織實施低空經濟發展戰略、中長期發展規劃，提出有關政策建議。

據新華社、澎湃新聞等陸媒報導，低空經濟是指以民用有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。低空空域通常指距地面垂直距離1000公尺以內的空間範圍。

中國民航局綜合司副司長孫文生曾指出，低空經濟包括傳統通用航空業態，也融合以無人機為支撐的低空生產服務方式，還涉及無人系統、無人駕駛、晶片等多領域。

低空經濟發展司也於近日召開推動低空基礎設施建設座談會和低空智慧網聯系統建設專題座談會，與自然資源部、生態環境部等部委和有關中央企業以及通訊、導航方面的有關專家進行座談。

中國官方多次提到發展通航和低空經濟，上海、深圳、廣州等多市宣布打造「天空之城」。

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