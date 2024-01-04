大陸發改委向民企信心喊話　強調習近平晉江經驗

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

中國國家發改委2至3日在福建晉江召開民營經濟有關會議，以中共總書記習近平主政福建的「晉江經驗」向民企喊話說，支持民營經濟發展是中共中央一貫方針，鼓勵民企「堅定信心、砥礪奮進」。

根據中國國家發改委官網公布，發改委2至3日在晉江市組織召開「創新發展『晉江經驗』，促進民營經濟高質量發展會議」，作上述表態。

據公布內容，這項會議深入學習貫徹習近平「關於促進民營經濟發展」的講話和指示、批示精神，「傳承弘揚、創新發展『晉江經驗』，進一步鼓勵民營企業「堅定信心、砥礪奮進」，促進民營經濟高品質發展。

會議強調，支持民營經濟發展是中共中央一貫方針，民營經濟作為推動「中國式現代化的生力軍」，發展趨勢「長期向好，前景廣闊、機遇無限」。民營經濟已經成為推動中國「經濟持續健康發展的重要支撐、科技創新的重要載體、暢通國內國際雙循環的重要主體、增進民生福祉的重要力量」。

這項會議提到，習近平在福建工作期間，總結提出以「六個始終堅持」和「正確處理好五大關係」為主要內涵的「晉江經驗」，是社會主義市場經濟條件下，民營經濟推動地方發展的「大膽探索」和「成功實踐」，是對中國民營經濟孕育成長和發展壯大歷史進程的「深刻總結」，是「新征程」上推動民營經濟高品質發展的「重要行動指南」。

會議並強調，中國經濟「回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變」。

所謂「晉江經驗」中的「六個始終堅持」，是指始終堅持以「發展社會生產力」為改革和發展的根本方向；始終堅持「以市場為導向」發展經濟；始終堅持在頑強 拚搏中取勝；始終堅持以「誠信」促進市場經濟的健康發展；始終堅持「立足本地優勢」和「選擇符合自身條件」的最佳方式加快經濟發展；始終堅持「加強政府對市場經濟發展的引導和服務」。

至於「正確處理好五大關係」，是指處理好有形通道和無形通道的關係；處理好發展中小企業和大企業之間的關係；處理好發展高新技術產業和傳統產業的關係；處理好工業化和城市化的關係；處理好發展市場經濟與建設新型服務型政府之間的關係。