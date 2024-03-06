定下5％左右經濟增長率　陸發改委主任：奮力一跳能夠實現

▲大陸國務院總理李強在全國人大會議上進行政府工作報告。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024全國兩會做出新變革，取消會議後的國務院總理中外記者會，改由各部委首長直面媒體。大陸十四屆全國人大會議首場大型記者會由大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝及中國證券監督管理委員會主席吳清就發展改革、財政預算、商務、金融證券等議題與媒體對話。

▲大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔。（圖／翻攝央視）

對於大陸2024年定下5%左右的年經濟增長目標，發改委主任鄭柵潔表示，這是黨中央、國務院在綜合平衡的基礎上，兼顧當前和長遠，需要和可能提出來的，「是經過科學的論證，這一目標符合十四五規劃的年度要求，與經濟增長的潛力基本匹配，是一個積極向上，奮力一跳能夠實現的目標。」

此外，大陸在2024年發行「超長期特別國債」，是繼1998年發行的30年2700億元（人民幣，下同）後，再次推出的特別國債。對此，鄭柵潔提到，今後幾年連續發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，「既可以拉動當前的投資和消費，又能打下長期高質量發展的基礎。」

鄭柵潔認為，政策推出是應對國際環境變化，把握發展主動權的必然要求，同時，將重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高質量發展等領域建設，「這些領域潛在建設需求巨大、投入週期長，現有資金渠道難以充分滿足要求，急需加大支持力度。」

在擴大有效投資方面，鄭柵潔強調，政府要發揮投資帶動放大效應，鼓勵和支持擴大民間投資，民間投資佔全部投資的比重在50%以上，發揮好民間投資的作用很重要、也很關鍵，「我們將指導地方實施好政府和社會資本合作新機制，最大力度鼓勵和支持民營企業參與國家重大工程項目和補短板項目建設。同時，持續向民間資本推介優質項目，用好全國融資信用服務平台，加強重點項目融資和要素保障。」