分析2026台中市長最新民調　黃揚明曝「藍軍未來隱憂」

▲國民黨立委江啟臣、民進黨立委蔡其昌。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，根據媒體《TVBS民調中心》最新「台中市長可能人選民調」，若國民黨推派藍委江啟臣，而民進黨由綠委蔡其昌參選，有43%支持江啟臣， 36%支持蔡其昌，雙方差距僅7個百分點。對此，媒體人黃揚明7日指出，民調顯示2022投給盧秀燕的支持群，僅62％支持江啟臣，更有25％願轉向支持蔡其昌，這可能會是藍軍未來的隱憂。但在12強效應過後，今年蔡其昌能否維持此一聲勢，會是觀察重點。

據《TVBS民調中心》公布的「2026台中市長可能人選民調」，調查結果顯示，國民黨江啟臣對決三位民進黨可能人選皆呈現領先；民進黨方面，則以蔡其昌參選頗具戰力。若國民黨推派江啟臣參選，而民進黨由蔡其昌參選，有43%市民表示會支持江啟臣，蔡其昌支持度為36%，雙方差距僅7個百分點，另外22%未決定。

▼2026台中市長可能人選民調。（圖／TVBS民調中心提供）

黃揚明表示，蔡其昌獲12強冠軍領隊正面效應加持，在40歲以下族群，大幅領先江啟臣並不意外，但江啟臣在40歲以上族群，反而大幅領先蔡其昌，也凸顯了江啟臣在台中深耕的優勢。

▼江啟臣與蔡其昌各年齡層支持度民調。（圖／TVBS民調中心提供）

黃揚明指出，扣除藍綠支持者，江啟臣在中立、民眾黨支持者部分均領先，這也是江啟臣能居於穩定領先的關鍵。但2022投給盧秀燕的支持群，僅62％表態支持江啟臣，且有25％願轉向支持蔡其昌，相較蔡2022年支持者仍有91％的強力支持，這部分落差可能會是藍軍未來的隱憂。

▼江啟臣對決蔡其昌，2022台中市長投票對象民調。（圖／TVBS民調中心提供）

最後，黃揚明強調，這份民調，目前可研判的是江啟臣是目前台中藍營最強人選、蔡其昌是目前台中綠營最強人選。不過，在12強效應過後，今年下半年，蔡其昌能否維持此一聲勢，會是觀察重點。

▼江啟臣與蔡其昌各政黨支持度。（圖／TVBS民調中心提供）

本次《TVBS民調中心》所做台中市長選舉民調，調查時間為2024年12月26日至2025年1月6日間進行，調查時間涵蓋每日18:30至22:00，並以電話後四碼電腦隨機抽樣方式進行，有效樣本數為806位20歲以上的台中市民，樣本範圍覆蓋台中市各區，調查結果的抽樣誤差在95%信心水準下為±3.5個百分點，經費來源為《TVBS》。