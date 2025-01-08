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花蓮市發送愛心禮券！1296弱勢戶受惠　每戶最高可領2500

▲▼花蓮市長魏嘉彥前往家樂福超市林森店，由店長陪同一起採買教戰，為弱勢戶送上歲末暖心關懷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥（左二）前往家樂福超市林森店，由店長陪同一起採買教戰，為弱勢戶送上歲末暖心關懷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮市公所辦理的愛心禮券發放作業今年邁入第五年，包括低收入戶及中低收入戶共有1296戶受惠，以及辦理花蓮榮服處、黎明教養院的愛心圍爐年菜，總計運用慈愛基金捐款140萬元；愛心禮券每戶一口發給500元愛心禮券，一戶最多以五口為限，市公所將在1月13日起由里幹事協助發放。

▲▼花蓮市長魏嘉彥前往家樂福超市林森店，由店長陪同一起採買教戰，為弱勢戶送上歲末暖心關懷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

為讓收到愛心禮券的市民朋友了解如何持禮券採購，市長魏嘉彥7日下午偕同花蓮縣議員魏嘉賢、社勞課長蕭子蔚一同前往家樂福超市林森店，由店長廖怡萍陪同一起採買教戰。一起加入採買的還包括花蓮市民代表會主席李振瑋、副主席黃達祥、市民代表蕭民隆、江如玲、陳惠卿、楊哲灃、歐彥志、莊依婕、田珍綺，以及主權里長陳悅芳等多人，他們對於愛心禮券讓更多弱勢家庭可以受惠的社福政策給予高度肯定。

▲▼花蓮市長魏嘉彥前往家樂福超市林森店，由店長陪同一起採買教戰，為弱勢戶送上歲末暖心關懷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

在家樂福超市，魏嘉彥等人推著掛有吉祥春聯的購物車逛超市，推車裡有應景年節的糖果、餅乾禮盒之外，還有衛生紙、白米、泡麵等生活用品。魏嘉彥感謝熱心人士、企業及社團捐款給市公所慈愛基金，以及愛花蓮愛心文化藝術基金會，市公所特地採購愛心禮券，讓低收入戶及中低收入戶的家庭可以購買應景的物品。

▲▼花蓮市長魏嘉彥前往家樂福超市林森店，由店長陪同一起採買教戰，為弱勢戶送上歲末暖心關懷。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥感謝市代會李主席、黃副主席及代表們的支持，同時還包括家樂福超市響應市公所對弱勢的關懷，以最優惠的價格成全花蓮市公所照顧弱勢的心意，也一起用溫暖的心來愛花蓮。他表示，由於提供愛心年菜的團體愈來愈多，市公所在五年前由魏嘉賢市長將愛心年菜轉型為愛心禮券，讓過去未能照顧到的三口以下低收入戶或中低收入戶的家庭也能享有這項福利。

社勞課長蕭子蔚補充表示，愛心禮券將在1月13日起透過里幹事協助發放，符合領取資格者若在期限內尚未收到，請逕洽戶籍所屬里辦公室。他提醒，愛心禮券可以購買家中需要的民生物品，但是不可以購買菸酒，請持有禮券的關懷戶務必要留意。

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