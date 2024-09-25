防突開車門釀禍！花蓮全額補助車門警示燈　敬老愛心計程車受惠

▲▼花蓮縣政府全額補助車門警示燈給敬老愛心計程車隊司機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府敬老愛心計程車隊補助計畫自今年3月1日正式開始擴大服務對象至65歲以上長者以來，提供服務車輛數已達550輛計程車，累計受益已達13萬4,449人次，為了進一步提升出行的道路交通安全，減少車門開關發生意外的風險，花蓮縣政府全額補助車門警示燈給敬老愛心計程車隊司機。

花蓮縣長徐榛蔚表示，長者與身心障礙者的福利與權益一直都是縣府重要關注的政策方向，希望通過這項措施能不僅是保護計程車駕駛和乘客，更是保護每一位用路人的行車安全，讓本縣長者與身心障礙者順順利利出門、平平安安回家。警示燈裝設後在車門打開時自動閃爍引起後方來車或附近用路人注意，不僅有效保障敬老愛心計程車隊司機行車安全，也維護用路人與其車輛權益。

花蓮縣政府社會處表示，「長者安心出行，幸福花蓮啟程」一直是我們努力的目標，這次預計將全額補助大約1,600個車門警示燈給敬老愛心計程車駕駛朋友們，以保障敬老愛心計程車的安全性。

花蓮縣敬老卡及愛心卡除補助計程車外，也提供免費搭乘部分大眾交通運輸工具，包括市區公車、公路客運縣境路段，及捷運輕軌票價優惠等服務，民眾如欲申請敬老愛心卡，請攜1張（1或2吋）相片、身分證及身心障礙證明（如無則免）至各戶政事務所臨櫃服務；另敬老愛心計程車的補助（補助每趟70％每月1,000點（元），當月點數未用完即失效）已設定每月自動存入敬老愛心卡中，搭乘敬老愛心計程車後，下車時直接刷敬老愛心卡付費即可享有車資優惠，另也提醒各位身心障礙朋友及長者們，卡片內記得各大連鎖便利商店自行儲值足夠金額以自付30%車資喔！

▲警示燈裝設後在車門打開時自動閃爍引起後方來車或附近用路人注意。

￭ 叫車資訊如下（依筆畫數排序）：

1.大漢計程車行：0800-012022（免付費電話）、0975-921829（申訴專線：0975-921829）

2.中信計程車行：0800-301234（免付費電話）、03-8343333（申訴專線: 0979-654666）

3.中興計程車行：0800-554477（免付費電話）、03-8547547（申訴專線: 0952-269292）

4.仟合計程車行：03-8353600、仟合APP車隊（申訴專線：0900-625318）

5.台灣大車隊：55688轉9後按5、55688 APP叫車（申訴專線:55688）

6.全家計程車行：0800-255255（免付費電話）、03-8331133（申訴專線: 03-8331133）

7.南昌計程車行：0800-539539（免付費電話）、03-8539539（申訴專線: 0912-091937）

8.通用計程車行（輪椅族群優先）：03-8512666 （申訴專線:0909-221115）

9.統一計程車行：0800-046046（免付費電話）、03-8460000、統一叫車APP （申訴專線：0970-604605）

其他詳細資訊請洽縣府社會處官網：https://reurl.cc/E6joev