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事實查核中心打臉！　王鴻薇嗆：黃捷要不要下台

▲▼立委黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

▲王鴻薇直指事實查核中心狠打臉黃捷。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨立委陳玉珍被民眾指控疑似擁有中國身分證，民進黨立委黃捷要求盡速澄清身分疑慮，陳玉珍反嗆誰輸誰下台。如今，事實查核中心實測，特定網站並無法查證政治人物是否具中國大陸籍，網路謠言為「錯誤」信息。對此，國民黨立委王鴻薇呼籲黃捷應向陳玉珍道歉，並向社會大眾承認錯誤，以正視聽。

「事實查核中心狠打臉，黃捷要不要下台」王鴻薇今（8）日在臉書發文表示，青鳥與綠委瘋狂硬抹陳玉珍有大陸身分證，甚至還有網軍在身分證生產器製作假身分證抹紅，結果被網友回嗆「賴清德中國身分證」，完全不敢回應。事後陳玉珍更是霸氣點名黃捷與網紅，誰錯誰下台誰退網，嚇到黃捷不敢回應，網紅們也紛紛噤聲。

王鴻薇進一步表示，沒想到，過去被民進黨時常拿來引用的事實查核中心，發布了針對「網紅八炯製作對岸統戰紀錄片，提及20萬台灣人申請大陸身分證，隨後更暗示陳玉珍可能有對岸身分證，引發網路討論」進行查證，目前網路流傳的兩種對岸身分證驗證工具，均無法證明受測者是否領有大陸身分證。狠狠打臉這些青鳥、網紅抹紅的手法。

王鴻薇痛斥，綠營及側翼用低劣手法，攻擊他人名譽，在沒有明確事證前，民進黨黨公職竟然跟著起舞，為了毀滅政敵的人格，尤其被陳玉珍點名的黃捷，請拿出具體實證，證明你所抹紅的是事實，敢不敢下台負責，陳玉珍拿自己公職做為賭注擔保，現在黃捷臉被打腫，黃捷要不要辭職？

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