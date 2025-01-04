黃捷不敢對賭陳玉珍是否有大陸身分證　王鴻薇嗆：真的爆弱

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

日前有網友透過查核系統，發現國民黨立委陳玉珍疑持有中國身分證，後續陳玉珍澄清，自己「絕對沒有中國大陸身分證」，但民進黨立委黃捷仍不相信，還要陳玉珍盡速澄清身分疑慮。國民黨立委王鴻薇今（4日）表示，在同一個系統輸入總統賴清德的資料，也會發現賴清德也擁有中國身份證， 但現在黃捷仍不下車，又不敢「對賭」辭立委，真的「爆弱」。

王鴻薇今日表示，網路上的民進黨青鳥汙指陳玉珍有中國身分證，聲稱用一個網站輸入陳玉珍的資料，就會出現陳玉珍擁有中國身分證的證據，但這種做法立刻被打臉，因為輸入賴清德的資料，也會發現賴清德擁有中國身分證。

「但只有一個黃捷不肯下車」，王鴻薇說，黃捷仍繼續嗆陳玉珍，最後陳玉珍反嗆說，如果陳玉珍有中國身份證的話，她就會下台，如果沒有的話，黃捷婕敢不敢下台?沒想到黃捷顧左右而言他，不下車，也不敢接招，繼續說一些有的沒有的，真的爆弱。

王鴻薇說，此事顯然是民進黨透過側翼，想要誣指國民黨立委擁有中國身分證，又是扣紅帽子的老哏認知作戰，但這種詭計不到24小時，立刻被打臉。

王鴻薇認為，現在看起來民進黨要做些危機處理，國安局又公布些資料，說很多網站有為中共做認知作戰，這個時間點丟出這些資料，是不是想要轉移想打臉陳玉珍，結果反而讓賴清德、黃捷陷入被打臉的尷尬局面。她嚴正警告民進黨跟民進黨的側翼，隨時隨地放假消息，這樣的做法真的是沒有下限。