小5童暗夜哭喊：幫我開門！單親媽把他關陽台寫作業...網友戰翻

▲板橋男童沒寫完作業遭媽媽關在陽台。（示意圖／楊殿宏製作）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區長安街一處公寓，7日晚間11時許，居民聽見有男童在陽台哭喊「媽媽幫我開門」、「媽媽讓我進去」，聲音尖銳且持續近半小時，鄰居直覺有異隨即報警。警方到場發現，原來是男童因作業未完成，被母親要求在陽台完成作業，但她因戴耳機工作未聽到男童哭喊聲。警方確認男童無外傷，對母親進行勸導，並通報社會局介入關懷。

據悉，陳姓女子是單親媽媽，從事網拍工作，獨自撫養小學五年級的兒子及一名女兒。因兒子經常未如期完成學校作業，讓她頗為頭痛。近日，兒子因未繳交3篇500字作文，接到老師通知後，要求兒子當晚必須完成其中一篇。但至晚間9時許，發現兒子仍未動筆，且透過家中監視器發現，他整晚都在與妹妹玩耍。

為讓兒子完成作業，陳女將其帶至陽台，要求完成作業後才可回屋內。隨後進屋戴上耳機繼續在房內工作。直至晚間11時，兒子寫完作業後要求進入屋內，卻因陳女戴耳機未聽到他的喊話，兒子遂在陽台哭喊「媽媽幫我開門」等，引發鄰居注意。

這名男童持續哭喊影響鄰居，部分居民懷疑是否涉及兒少安全問題，於是將情況發布至臉書社群「我是板橋人」，並向警方報案。警方抵達現場，找到這名男童住處，協助將他帶回屋內，並對母親陳女進行勸導，提醒管教應避免使用激烈方式。警方同時檢查男童，確認其無明顯外傷，並依職權通報社會局進一步關懷。

事後，陳女也在「我是板橋人」臉書回應，解釋自己的管教方式和壓力，但也引發網友論戰。部分網友批評此舉過於嚴厲，甚至質疑過往是否有類似情況；另一些網友則表示理解媽媽的壓力，認為應理性看待。單親媽媽坦承此方式是無奈之舉，但對兒子未完成作業感到憂心，目前社會局已介入，將進一步關懷該家庭情況。