快訊／BMW拒檢狂逃遭轟5槍！副駕女勸停車未果　他左胸中彈亡

記者陸運陞／新北報導

新北市樹林區環漢路今天（6日）中午11時許，發生警匪追逐開槍案件。一名涉嫌多起竊案的男子，駕駛一輛BMW在大觀路二段遭警方發現，男子不服攔查加速逃逸，警方一路尾隨4公里，至樹林環漢、東峰街時，男子意圖衝撞機車騎士，警方迫於連開5槍攔停，男子左胸遭擊中1槍，經搶救宣告不治。

▲凌男駕駛BMW不服攔查，遭警方連開五槍擊中左胸，送醫搶救宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

據調查，有槍砲、恐嚇等多項前科的55歲凌姓男子，在新北板橋、樹林區犯下多起娃娃機竊案，已遭警方鎖定多時。今天凌晨時凌男，才竊取板橋某處娃娃機店內財物得手，今天中午駕駛侵占友人的黑色BMW，載著遭北市發布毒品通緝的43歲楊女，行駛在板橋大觀路二段。

▲車上的楊女，警方查獲藏有毒品，並遭台北市發布毒品通緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員巡邏時，發現該輛BMW懸掛失竊車牌，經查看一眼認出剛犯下竊案的凌男，並立即示意停車受檢，但心虛的凌男不服攔查，竟加速往樹林方向逃逸，警員一路鳴笛尾隨，直到環漢路五段、東豐街口時，凌男因車潮擁擠前行受阻，竟企圖衝撞前方機車騎士，警員立即連開5槍嚇阻，其中一槍擊中凌男左胸。

警方立即撥打119，救護車抵達，發現凌男已無生命徵象，立即送往板橋亞東醫院，經手術搶救宣告不治。經查副駕駛座上的楊女，發現遭北市發布毒品通緝，並在身上搜出毒品；楊女供稱，當下遭攔阻時，有勸阻凌男別跑了，最後仍被警方攔下。目前警方將朝毒品、妨害公務及公共危險罪偵辦。

▲警方在車上搜出刀械及毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）