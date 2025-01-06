掛假車牌拒檢！他「逆向狂飆、闖紅燈」中彈才停下　警開槍畫面曝

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市板橋區環河路6日上午發生警匪追逐事件！警方發現一輛BMW掛假車牌，隨即上前攔查，不料，駕駛竟駕車衝撞落跑約4公里遠，卡在車陣中時，還想衝撞機車騎士突圍，警方見狀隨即連開5槍制止。駕駛遭擊中命危，目前仍在搶救中，稍早警匪追逐畫面曝光。

▲車輛懸掛假車牌拒檢逃逸，警方連開5槍逮人，駕駛中彈命危搶救中，追捕畫面曝光。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

據了解，警方6日上午11時左右在環河路發現一輛懸掛假車牌的BMW，便上前攔查，沒想到駕駛非但不配合還駕車衝撞，猛踩油門從環河路逃到樹林區環漢路、東豐街口，逃逸距離約3、4公里遠。期間他遭停等紅燈的車陣擋住，還試圖衝撞前方機車騎士突圍。

警方見狀隨即拔槍，朝車輛連開5槍，其中一發擊中年約50歲駕駛的背部，駕駛受有氣血胸等傷勢，當場失去生命跡象，目前仍在搶救中，而遭衝撞的機車騎士幸未受傷，僅受到驚嚇。

透過現場畫面可發現，員警騎車靠近車輛時，先短按兩聲喇叭示意駕駛下車，但是身穿橘黃色上衣的駕駛見狀，方向盤隨即往右急打，一個閃身便加速逃逸，一路上車速相當快，不僅跨雙黃線逆向，還無視紅燈高速狂飆，最後沿環漢路五段行駛時，不時在車陣中左右穿梭，行經東豐街口更試圖衝撞機車，員警隨即拔槍連開5槍制止逮人。

駕駛原先仍突圍想右轉東豐街逃逸，但疑似因身上中彈，車尾急甩在地上留下長長煞車痕跡後，車輛才在外側車道停了下來。警方初步調查，男駕駛涉及竊盜、侵占等案，又懸掛假車牌，副駕駛座上的女子則是因案遭通緝，至於詳細全案經過，仍有待進一步調查釐清。