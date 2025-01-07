超商領貨！店員告知「這原因」已被取走　他驚：比中樂透還扯

▲原PO的包裹竟被別人取走拆開。（示意圖／取自PIXABAY）

圖文／CTWANT

真的比中樂透還扯！一名網友分享他近日前往超商領貨的奇事，當時店員跟他說包裹被別人取走了，且已被拆過，當下他相當錯愕，問「可是取貨不是要看證件嗎？」店員則無奈的說，因為對方的末三碼還有姓名都一模一樣，讓他相當傻眼的問這機率有多小，此題怎解？

原PO近日在社群媒體Threads發文指出，日前他遇到一件比中樂透還扯的事情，去領貨時，店員說「不好意思你的包裹被別人取走，有被拆過了，你看一下內容物有沒有問題。」他當下相當錯愕，「可是取貨不是要看證件嗎？」店員表示，因為對方的末三碼還有姓名都一模一樣，他接著問這個問題該怎麼預防，店員則回應會反映給總公司了解。對此，他無奈的說手機末三碼、名字一模一樣，還同時都選同間超商取貨，還領錯包裹的機率有多小？此題怎解？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，釣出一堆苦主，紛紛留言「我也遇過！同名同姓號碼一樣！也是同一家取貨超商！」「菜市場名很常碰到，我遇到好幾次取貨時店員看到名字跟我一樣的包裹，直接問我要不要一起拿????（他說手機後三碼不同）」、「我遇過，回家打開裡面是男人內褲，size還不是我男友的，差點鬧家庭革命」。

有網友則建議，「有一解不要打真名，下載指定超商APP後輸入手機號碼，有取貨功能，使用線上預約取店員還可以提前幫你找，到店後只需要開APP刷條碼取貨，還可以不用出示身分證明，APP首次輸入名稱，需與你網路平台設定的名字相同，有些跨國平台姓氏會在名後面，就會偵測不到所以要注意」。

延伸閱讀

▸ 邱軍撞死人肇逃「檢警改過失致死罪究責」 王浩宇爆：每次看到他都在喝

▸ 對方年薪百萬！40K妹子嘆「交男友好花錢」：想減少見面次數

▸ 原始連結