規劃特斯拉Cybertruck爆炸案　ChatGPT幫了現役綠扁帽一個大忙

▲特斯拉cybertruck爆炸。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國陸軍現役綠扁帽士兵利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）日前在拉斯維加斯川普國際飯店外引爆特斯拉Cybertruck，據當地警方透露，他事前使用人工智慧工具ChatGPT規劃爆炸計畫。該事件引發重大關注，拉斯維加斯大都會警局與聯邦調查局（FBI）及菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）聯手調查。

拉斯維加斯大都會警局局長麥馬希爾（Kevin McMahill）在記者會中的說明，37歲的利弗斯伯格使用ChatGPT尋求與爆炸物和武器相關的資訊。當局尚未透露ChatGPT是否直接提供了可操作的具體指導，但此事件再次引發對人工智慧工具可能被惡意利用的擔憂。

OpenAI尚未對此事發表評論。

警方表示，利弗斯伯格於爆炸前數日，曾撰寫包含政治不滿、國內外武裝衝突及其他社會議題的兩封信件。調查人員從他的手機中發現了一份6頁的宣言，內容被視為補充證據，但具體含義仍在調查中。麥馬希爾表示，「此文件引發的問題多於答案，目前尚未完全核實，因此無法提供更多細節。」

消息人士透露，利弗斯伯格當時正從駐德國的基地休假，於11月8日引爆特斯拉Cybertruck之前，先以自殺方式結束生命。爆炸導致7人受傷，當局已確認傷者中沒有重大生命危險者。