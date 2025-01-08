　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

規劃特斯拉Cybertruck爆炸案　ChatGPT幫了現役綠扁帽一個大忙

▲特斯拉cybertruck爆炸。（圖／路透社）

▲特斯拉cybertruck爆炸。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國陸軍現役綠扁帽士兵利弗斯伯格（Matthew Livelsberger）日前在拉斯維加斯川普國際飯店外引爆特斯拉Cybertruck，據當地警方透露，他事前使用人工智慧工具ChatGPT規劃爆炸計畫。該事件引發重大關注，拉斯維加斯大都會警局與聯邦調查局（FBI）及菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）聯手調查。

拉斯維加斯大都會警局局長麥馬希爾（Kevin McMahill）在記者會中的說明，37歲的利弗斯伯格使用ChatGPT尋求與爆炸物和武器相關的資訊。當局尚未透露ChatGPT是否直接提供了可操作的具體指導，但此事件再次引發對人工智慧工具可能被惡意利用的擔憂。

OpenAI尚未對此事發表評論。

警方表示，利弗斯伯格於爆炸前數日，曾撰寫包含政治不滿、國內外武裝衝突及其他社會議題的兩封信件。調查人員從他的手機中發現了一份6頁的宣言，內容被視為補充證據，但具體含義仍在調查中。麥馬希爾表示，「此文件引發的問題多於答案，目前尚未完全核實，因此無法提供更多細節。」

消息人士透露，利弗斯伯格當時正從駐德國的基地休假，於11月8日引爆特斯拉Cybertruck之前，先以自殺方式結束生命。爆炸導致7人受傷，當局已確認傷者中沒有重大生命危險者。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
很多人不知道！2025年起30歲↑有「免費健康檢查」可做
小S遭爆戒酒「肝臟拉警報」！　本人發聲
「這天去饗饗」都慘中獎！　苦主洗版哀號：爆吐爆拉
爆偷畫盜圖！慈濟認原創是李健儀　壁畫「加註原由」
台灣虎航「日韓10航線」1599元起！　10時開搶
黃仁勳「背板3明牌」震盪！　廣運漲逾3%重回百元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普酸加拿大可當美國第51州　杜魯道：絕無可能

金正恩又出招？傳禁吃熱狗、辣炒年糕、部隊鍋　離婚直送勞改營

川普威脅丹麥「不排除武力奪取」格陵蘭！　奪巴拿馬運河控制權

股市蒸發80兆！南韓尹錫悅戒嚴「重創經濟」　消費投資心理萎縮

規劃特斯拉Cybertruck爆炸案　ChatGPT幫了現役綠扁帽一個大忙

最快今天逮捕尹錫悅！警擬「空降直升機」派特攻隊　恐爆血腥攻城戰

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

黃仁勳證實1月17日回台參加尾牙！　輝達台灣總部選址喊話1事

跟隨馬斯克X！　祖克柏宣布言論自由第一：刪除Meta事實查核員

川普上任前再籲哈瑪斯釋放人質：否則中東將面臨災難

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

黃子韜直播「傳出女人叫聲」　她一進來脫衣服..嚇瘋了XD

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

退休 #女警 淪 #車手 貴婦級打扮被逮！ 自爆面交4次收600萬

徐薇升key飆唱〈青花瓷〉 網友：聽到青花瓷裂開了XD

川普酸加拿大可當美國第51州　杜魯道：絕無可能

金正恩又出招？傳禁吃熱狗、辣炒年糕、部隊鍋　離婚直送勞改營

川普威脅丹麥「不排除武力奪取」格陵蘭！　奪巴拿馬運河控制權

股市蒸發80兆！南韓尹錫悅戒嚴「重創經濟」　消費投資心理萎縮

規劃特斯拉Cybertruck爆炸案　ChatGPT幫了現役綠扁帽一個大忙

最快今天逮捕尹錫悅！警擬「空降直升機」派特攻隊　恐爆血腥攻城戰

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

黃仁勳證實1月17日回台參加尾牙！　輝達台灣總部選址喊話1事

跟隨馬斯克X！　祖克柏宣布言論自由第一：刪除Meta事實查核員

川普上任前再籲哈瑪斯釋放人質：否則中東將面臨災難

花生米太香！喵星人整包幹走　拖車底嗑光...超認真畫面曝

退役少將張志範桃園榮家演奏薩克斯風　優美樂音療癒長者

看診噁問女患者「可以吸嗎」！中醫師診療椅上狂舔　賠錢換免囚

大谷翔平應援！金慧成捨其他更高報價　曝選擇道奇原因

豬排第2客6折！品田牧場、享鴨連開4店　雙人烤鴨限時優惠1111元

CoCo「擂焙珍奶買1送1」今天限定喝！加碼收小龍女聯名系列周邊

「0元屋」正熱！跟著網紅買房？　日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

2025永康中心首場徵才11日南科開跑　智慧產業廠商提供逾千職缺

半夜遇「酒醉喪屍攔路」坐地嘶吼　駕駛急倒車：鎖門了嗎？

川普酸加拿大可當美國第51州　杜魯道：絕無可能

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

國際熱門新聞

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

輝達重挫逾6％　台積電ADR跌近4%

川普威脅丹麥：「不排除武力奪取」格陵蘭

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

逆轉！台企遭控供應俄武器零件　烏人道歉：被中國製造商偽裝誤導

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

川普不排除武力奪回巴拿馬運河與格陵蘭：運河被中國控制著

黃仁勳證實1月17日回台參加尾牙！　輝達台灣總部選址喊話1事

「婆婆自製蛋糕」釀3死　媳婦疑摻砒霜被捕

杜魯道請辭　10年政壇興衰一次看

烏塔航空飛行意外　客機緊急降落莫斯科

川普：墨西哥灣是美國的　名字應該改成「美洲灣」

最快今逮捕尹錫悅！擬派特攻隊「空降直升機」

波羅的海海底纜線疑遭破壞！瑞典撈起船錨

更多熱門

相關新聞

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

詐大谷5.5億水原一平「再出奧步」！　3度延後量刑判決

日本球星大谷翔平的前翻譯水原一平，涉及銀行詐欺罪和虛報稅務申報表等重罪，辯護律師向美國加州聯邦地方法院申請量刑宣判延後，法官已批准辯護律師的申請，將原定於1月24日的量刑宣判延至2月6日，量刑日期已是第三次被延後。

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

廉航班機起落架驚見2具遺體！　嚴重腐爛恐死亡多日

跟隨馬斯克X！　祖克柏宣布言論自由第一：刪除Meta事實查核員

跟隨馬斯克X！　祖克柏宣布言論自由第一：刪除Meta事實查核員

川普上任前再籲哈瑪斯釋放人質：否則中東將面臨災難

川普上任前再籲哈瑪斯釋放人質：否則中東將面臨災難

川普：墨西哥灣是美國的　名字應該改成「美洲灣」

川普：墨西哥灣是美國的　名字應該改成「美洲灣」

關鍵字：

特斯拉Cybertruck爆炸綠扁帽拉斯維加斯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

快訊／邱軍撞死運將　經紀公司聲明怒了！

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

饗饗爆食安風波　用餐者揭吃過1類食物

19歲少女打輝瑞疫苗　突變「三重G罩杯」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面