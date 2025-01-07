陸2025最大挑戰不只川普！　台學者：社會不平等、財富差距更棘手

▲「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢論壇」今在政大舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

政治大學東亞所與中共研究雜誌社今（7）日共同舉行「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢論壇」，談及美國新任總統川普即將回歸，中華經濟研究院第一所副研究員兼副所長吳佳勳指出，川普第一任讓大陸措手不及，經過8年時間已經累積經驗和反制方式，有足夠的法律對抗川普加徵關稅。相較外部壓力，大陸現在內需經濟疲軟無力，社會不平等、財富差距大才是2025年最棘手問題。

「2024年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢論壇」今7日在政大國際會議廳舉行，第一場分析探討大陸政經社會情勢，第二場是大陸軍事外交、兩岸情勢總結與發展。第一場由政治大學東亞研究所教授兼所長劉致賢主持開幕式，政治大學東亞研究所特聘教授鍾延麟擔任主持引言人，參與學者依序是：中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒、中華經濟研究院第一所副研究員兼副所長吳佳勳、政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。

就黨政情勢分析，蔡文軒分析，習近平目前最大挑戰反而是自己，首先是健康，再來是政權交棒，截至目前依然沒有足夠證據顯示（中共）黨內有繼承人的安排，但2027年到2032年是觀察中國政權轉變關鍵觀察期。

蔡文軒個人研判，2032年之後習近平已經80歲，可能會交接總書記位子，但持續保留中央軍委主席權力。周邊親信接班時間最有可能時間落2027年，包括目前身邊核心幹部像是蔡奇、李強陸續退休，考量中國大陸未來的發展需要科技專才，預料重用科技官僚優先。

他也認為，未來大陸會更重視公安系統角色只會更加吃重，將加強「片警」制度。「片警」負責某一個區域或社區的安全，被公安視為「和諧調解者」的角色。反之，過去外界提出「楓橋經驗」，民間自主管理的空間越來越緊縮。

就經濟情勢分析，吳佳勳首先梳理，大陸2024年經濟形勢內外部挑戰嚴峻，包括需求不足，企業經營困難，民眾就業收入都承受極大壓力；2025年政策目標「穩成長、穩就業、穩物價」，維持國際收支平衡、促進居民收入，都是針對內需困難。

▲中華經濟研究院第一所副研究員兼副所長吳佳勳。（圖／記者任以芳攝）

吳佳勳研判，「2025年中國大陸經濟工作重點放在內部經濟穩定」，目前大陸消費者信心不足，即使疫情過後都不敢消費，有效內需不足，外商移出數量增加等內外因素，造成物價反應低迷，出現通縮，這些都是之後經濟挑戰。

面對川普上任後壓力，吳佳勳指出，第一次川普上任後的反華策略，讓中國大陸毫無準備，隨著川普回歸，中國大陸已經做好各種準備，包括擬定的關稅法，運用足夠的法律來對抗川普加徵關稅。

吳佳勳進一步分析，即使川普還沒上任，拜登在12月也陸續提出了很多反中政策，幾乎美國一出招，中國大陸都會適時提出即時反制。「要玩這種制度，只能說中國真的學得很快，比如在WTO已經學習怎麼去全球化。」主要過去8年中國大陸學習許多經驗跟反制策略，不管現在美國或中國大陸，雙方手裡都握有各種籌碼，持續對抗。

▲政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯 。（圖／記者任以芳攝）

就社會情勢分析，曾偉峯分析，疫情後大陸經濟內需疲軟，內需不足，消費降級，孤狼案件增加，舉例去年陸續發生：珠海無差別撞人35死，北京、上海、蘇州、深圳也有隨機砍人事件，造成社會暴戾之氣增加，不利於內部管理。

曾偉峯進一步指出，中國大陸民眾對於社會不平等的看法正在轉變，主要是人民所得差距越來越大。資料顯示2023年最底層20%的人們收入占全大陸比例只有4.4%，頂層20%人們收入則占比高達45.9%。

他認為，當內部不平等情況加大，尤其財富差距拉大，對於威權主義國家十分不利，民眾很覺得不公平，最後可能會聚集革命，挑戰體制，進而引發社會內部動盪，都是未來中國大陸政府必須預防與維穩的關鍵因素。