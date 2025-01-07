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天氣一變冷就胃脹氣、消化不良？醫分享「腸胃保暖」小技巧

▲▼ 腸胃道,益生菌,瘦身。（圖／Pixabay）

▲許多人天氣一變冷就腸胃不適，醫授腸胃保暖小技巧。（圖／Pixabay）

文／健康醫療網　記者黃嫊雰報導

近日天氣持續冷颼颼，加上大陸冷氣團即將來襲，各地氣溫將明顯下降。民眾除了要注意保暖手腳外，其實還要特別留意腸胃保養！林口長庚胃腸肝膽科李柏賢醫師表示，冬天是腸胃疾病的高峰期，提醒民眾務必照顧好腸胃，也為大家列出了冷天氣對腸胃健康帶來的三大挑戰以及相應的保養攻略。

1. 寒冷讓胃變「懶惰」！多喝溫水暖胃助消化

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李柏賢醫師解釋，當氣溫下降時，人體血液會優先供應至心臟、大腦等重要器官，導致腸胃血流量減少，進而影響消化功能。即使吃得很少，民眾仍可能感覺腸胃脹得像個氣球，或是出現胃食道逆流、打嗝不止等不適症狀。醫師建議民眾，這時要避免過於油膩或難以消化的食物，多喝溫湯或溫水，像是一碗暖呼呼的薑湯，就能溫暖腸胃、提升消化能力。不過，發炎性腸道疾病（IBD）患者不建議吃太多薑母鴨、羊肉爐、十全大補湯等溫補食品，以免誘發急性發作！

2. 「腸胃炎病毒」冬季大活躍　記得勤洗手、用公筷母匙

冬季也是腸胃炎病毒（如諾羅病毒）的活躍期！李柏賢醫師指出，這類病毒耐寒性強，常經由未煮熟的食物、未清潔乾淨的手，或共用的餐具悄悄感染人體。對於IBD患者而言，冬季常見病毒和細菌感染（如流感）可能刺激免疫系統，進而加重症狀或造成急性發作。李醫師建議民眾在吃火鍋或聚餐時，要養成使用公筷母匙的習慣，飯前飯後也要勤洗手，以預防病毒傳播！IBD患者記得要持續用藥，一旦出現不適症狀應立即就醫，同時盡量避免使用不必要的抗生素和非類固醇性止痛藥。

3. 工作應酬多壓力大　恐增腸胃疾病風險

歲末年初，工作和應酬繁忙，讓身心的壓力直線飆升。李柏賢醫師指出，這對胃腸來說就像是雪上加霜，壓力會刺激胃酸分泌，加劇胃痛或胃食道逆流的症狀。除了避免攝取過多高油、高糖的食物和適量飲酒，容易發生胃食道逆流和胃炎的患者，可以與醫師討論是否要準備相應藥物，並在有症狀或應酬前服用。此外也要保持良好的紓壓管道，泡溫泉、散步等等都是不錯的方法！

天冷更要顧好腸胃！醫授腸胃保暖小技巧

李柏賢醫師也分享了腸胃保暖的三個小技巧。隨著氣溫下降，腸胃變得更加敏感，照顧好腸胃，不僅能吃得更安心，也能讓身體更健康！

  • 吃慢一點：細嚼慢嚥、少量多餐有助於減輕胃部負擔。
  • 保暖腹部：多穿一件衣服，避免冷風直吹肚子。中醫強調「氣血得溫則行，遇寒則凝」，寒冷會使血液循環變慢、氣機阻滯，容易引起疼痛或對生理功能造成影響。
  • 避免冰品：雖然有些民眾會認為冬季吃冰品更過癮，但還是切記要適量，避免造成胃腸不適。
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