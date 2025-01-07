退警年改三讀！被綠批背棄理念　黃國昌：個人支持年金永續從未動搖

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團、民眾黨團7日聯手三讀修正《警察人員人事條例》，使民進黨團總召柯建銘直言「當然提釋憲」，民進黨團幹事長吳思瑤也痛批，民眾黨團總召黃國昌過去主張「改革退休後所得替代率以60%為基準」，如今卻背棄理念。對此，黃國昌表示，自己支持世代正義與年金永續的理念從未動搖，只是年改經過數年後，本應回顧檢討調整。

針對立院7日三讀通過《警察人員人事條例》修法，柯建銘喊話釋憲、吳思瑤則批評黃背棄理念一事，黃國昌透過文字回應，民眾黨重視世代正義與年金永續，因此當有意見認為，應提高警消人員的所得替代率，保護冒險犯難的他們時，民眾黨是以最慎重且最嚴肅的態度審視評估，不斷地蒐集各界意見。

黃國昌提及，民眾黨團除了在立法院召集3場公聽會，並進行2波大規模的民調，無論從各方意見或民調結果，台灣社會對於警消人員的辛勞與奉獻都是持高度肯定，並強烈支持警消人員的提高所得替代率修法，「這樣的支持，跨越了年齡層與教育程度，實為台灣多數共識」。

黃國昌指出，自己個人支持世代正義與年金永續的理念從未有所動搖，然而年金改革在經過數年後，本應回顧檢討調整，傾聽多數民意，實現公平正義，是民眾黨的價值，更是未來將持續努力的方向。

▲吳思瑤、柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

由國民黨、民眾黨多名立委共同提案的《警察人員人事條例》修正草案，7日在立法院會表決三讀通過，警察人員每月退休所得，其替代率應依退休人員審定退休年資，照附表所定替代率計算，任職滿15年者，替代率為43.25%，其後每增加1年，替代率增给1.75%，最高增至36年為80%，任職滿37年至第40年者维持80%。至於未滿1年之畸零年資，則按比率計算，未滿1個月者以1個月計。

對此，柯建銘直言「當然提釋憲啊！難道會坐以待斃嗎？」而吳思瑤則說，前總統馬英九說過「年金改革，現在不做，明天就要後悔」、「經費不足、行業不平、世代不均」、「我們要為彼此的未來而改革、為台灣而改革、為下一代的安全而改革。」而國民黨做不到的，民進黨做到了，但國民黨執意要推翻改革的成果，為了選舉利益而站在世代正義的對立面？

吳思瑤也提醒黃國昌，2016時代力量提出9大年金改革方案，其中「改革退休後所得替代率以60%為基準」是最核心的主張。過去的黃國昌大聲疾呼，「所得替代率不改，不是年金破產，就是債留子孫。」黃國昌在2017年改法案三讀感言更說到，「肯定蔡英文政府實踐選舉承諾，馬政府做不到的、舊國會擺爛不做的，新政府、新國會做到了。」

吳思瑤質疑，民眾黨號稱是年輕人的政黨，為什麼要剝奪年輕世代的未來？黃國昌為了政治權力，難道什麼理念都可以背棄？藍白立委，可以反對民進黨，但不要傷害自己國家的未來，更不要剝奪下一代的權利，反改革、反進步、反對下一代，難道是立法院要給國人的成績單嗎？