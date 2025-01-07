民眾黨發3.5萬份「柯文哲蛇來運轉」春聯、紅包袋　非黃國昌原因曝光

▲民眾黨發放柯文哲「蛇來運轉」春聯、紅包袋與發財金。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨台北市黨部）

記者袁茵／台北報導

農曆春節即將到來，民眾黨台北市黨部7日公布開放民眾領取春聯、紅包袋與發財金，但上頭寫著今年1月1日請辭的前黨主席柯文哲名字，並非現任代理主席黃國昌，其春聯則寫上「蛇來運轉」。民眾黨發言人李頂立說明，此春聯是2024年11月就已規劃，當時柯仍為黨主席，且由黃國昌代理後，黃也認為現在支持者對柯春聯的需求度可能更踴躍，所以就開放讓大家領取，總量約有3.5萬份。

民眾黨台北市黨部7日於臉書公告，柯文哲2025年春聯、發財金、紅包袋的照片，並宣布即日起的週一至週五、每天中午12時至1時，開放民眾到台北市黨部索取，每人限量3套，領完為止。該春聯上寫著「蛇來運轉」吉祥話，下方則印有「台灣民眾黨」字樣，但旁邊卻是1月1日已請辭黨主席的柯文哲姓名。

民眾黨文宣部主任李頂立7日下午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時說明，由於今年過年比較早，必須要提前作業，加上還有大量印製、運送時間等考量，因此2024年11月就開始緊鑼密鼓製作，並找書法家設計與定稿，送給廠商印製輸出。

李頂立提及，此次春聯字句為「蛇來運轉」，是因為此吉祥話對很多民眾來說，有種除舊佈新、承先啟後的概念，希望今年能是順順利利的一年，而這也是民眾黨的期待，且「2025」字型也特別呈現出蛇的靈動感。

李頂立指出，目前春聯與紅包印製總量約各3.5萬份，近期有些支持者到中央黨部詢問入黨事宜時，同仁也會致贈春聯給這些好友，其餘縣市領取方式，則視地方黨部的規劃與分配。

被問到為何還是印柯文哲名字，而非黃國昌？李頂立回應，柯文哲是在1月1日才請辭，但春聯於2024年11月就製作，且上方也未寫有「主席」2字，「確實今年發生一些變故，導致柯文哲請辭黨主席，由黃國昌接代理主席，但黃國昌也覺得此刻支持者對柯文哲春聯的需求程度，可能比過去更踴躍，加上近期入黨人數破萬，需求量大增，就歡迎支持者前來領取。」