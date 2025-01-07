警察年改三讀　時力憂退撫基金提早破產「青壯世代警察承擔風險」

▲警察人員人事條例部分條文修法三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（7日）三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高到80％，三至六職等八成退休基層警察月退休金可領到74544元。對此，時代力量表示，警察的勞動條件當然需要提升，但這次的警察年改修法，完全違背過去年改的原則，將造成退撫基金提早破產，這個風險還是要由現職的青壯世代警察承擔，不但無法解決勞動問題，反而加劇世代不公，應該讓警察有組織工會的權利，實質提升警察勞動條件，而不是透支退撫基金給予補償。

該修法遭內政部與銓敘部反對，認為只會提高世代對立、提早用光退撫基金，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平。修法也引發民團質疑，國民黨將警察人員之退休年金所得替代率上限定為80%，這個比率不僅比年改完成後之62.5%高（2029年），還比年金改革前的75%還要高。退休後不必工作，一輩子領八成薪，退休基層警察（相當於三至六職等，占比八成），月退休金74544元，這麼高的退休年金這麼好的福利，誰來負擔，誰來買單？

時代力量表示，警察承擔了沉重的責任，甚至不合理的要求，警察的勞動條件當然需要提升，但這次的警察年改修法，完全違背過去年改的原則，將造成退撫基金提早破產，這個風險還是要由現職的青壯世代警察承擔，不但無法解決勞動問題，反而加劇世代不公。

時力指出，公共資源應該用在警察勞動條件的改革，包含提升警察薪資以符合實際工作量，解決警察承攬過多非職務工作的問題，杜絕打卡和實際上班時間不一致的黑數工時，以及將警察納入職安法。

時力強調，讓警察有組織工會的權利，實質提升警察勞動條件、健康和安全，而不是透支退撫基金給予補償，才是公平且永續的作法。