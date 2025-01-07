退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（7日）三讀修正《警察人員人事條例》，將退休警消所得替代率提高到80％，三至六職等八成退休基層警察月退休金可領到74544元。對於該案，民進黨團總召柯建銘表示，三讀後他們絕對送出，很簡單就是釋憲，這很清楚絕對違憲，不用擔心，「當然提釋憲啊！難道會坐以待斃嗎？」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



《警察人員人事條例》修法遭內政部與銓敘部反對，認為只會提高世代對立、提早用光退撫基金，修法通過後預估基金至少提前2年用罄，這對現職人員很不公平。修法也引發民團質疑，國民黨將警察人員之退休年金所得替代率上限定為80%，這個比率不僅比年改完成後之62.5%高（2029年），還比年金改革前的75%還要高。退休後不必工作，一輩子領八成薪，退休基層警察（相當於三至六職等，占比八成），月退休金74544元，這麼高的退休年金這麼好的福利，誰來負擔，誰來買單？

而今日院會中，仍在藍白人數優勢下通過相關修法，根據三讀再修正動議，警察人員之每月退休所得，其替代率應依退休人員審定之退休年資，照附表三所定替代率計算，任職滿十五年者，替代率為43.25%，其後每增加一年，替代率增给1.75%，最高增至三十六年，為80%，任職滿三十七年至第四十年者，维持80%。未滿一年之畸零年資，按比率計算：未滿一個月者，以一個月計。

院會中，民進黨團也提附帶決議要求，警察人員人事條例之修法明顯違反憲法第七條平等原則，違憲顯而易見，故強烈主張本次修法後立法院不應咨請總統公布。但最終表決未能通過。

對該修法，民進黨團幹事長吳思瑤表示，前總統馬英九說過「年金改革，現在不做，明天就要後悔。」、「經費不足、行業不平、世代不均。」、「我們要為彼此的未來而改革、為台灣而改革、為下一代的安全而改革。」而國民黨做不到的，民進黨做到了。但國民黨執意要推翻改革的成果，為了選舉利益而站在世代正義的對立面？

吳思瑤表示，也提醒黃國昌，2016時代力量提出9大年金改革方案，其中「改革退休後所得替代率以60%為基準」是最核心的主張。過去的黃國昌大聲疾呼，「所得替代率不改，不是年金破產，就是債留子孫。」黃國昌在2017年改法案三讀感言更說到，「肯定蔡英文政府實踐選舉承諾，馬政府做不到的、舊國會擺爛不做的，新政府、新國會做到了。」

吳思瑤質疑，民眾黨號稱是年輕人的政黨，為什麼要剝奪年輕世代的未來？黃國昌為了政治權力，難道什麼理念都可以背棄？藍白立委，可以反對民進黨，但不要傷害自己國家的未來，更不要剝奪下一代的權利。反改革、反進步、反對下一代，難道是立法院要給國人的成績單嗎？

