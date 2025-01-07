　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀全民、代理司法院長1／11上街　黃國昌曝：張麗善＋多名藍委將到場

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被起訴，歷經3次羈押庭攻防，2日被裁定羈押禁見，民眾黨號召11日司法節到自由廣場前「釘孤支」討司法正義。民眾黨代理主席黃國昌今（7）率立委到司法院前，邀請司法院代理院長謝銘洋一同上街，透露諸多藍委承諾11日會到場，另雲林縣長張麗善也表態無論如何一定會去聲援。

▲▼民眾黨今日於司法院前面召開「綠色威權 司法不公」記者會，黨籍立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、陳昭姿、林國成、張啓楷、林憶君一字排開呼籲全民1/11上街頭釘孤枝抗議當前司法不公。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨於司法院前面召開「綠色威權 司法不公」記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋於1月11日一同上街聆聽民眾心聲。（圖／記者湯興漢攝）

身兼民眾黨代理黨主席的黨團總召黃國昌，與黨團7立委吳春城、麥玉珍、張啓楷、黃珊珊、林國成、林憶君、陳昭姿等人一同到司法院門口，舉辦「綠色威權 司法不公」記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋一同參加1月11日在自由廣場前的「還我司法正義 人民怒吼集結」活動，並由刑事廳長李釱任收下邀請函。

黃國昌表示，今天民眾黨用無比沈重的心情站在司法院前面，發表給全體國人的一封公開信，台灣曾經被黨國威權體制籠罩上空，在那個黨國威權時代，台灣司法不受人民信任，台灣司法被譏笑為執政黨家開的店，過去幾十年有不分黨派的勇敢台灣人站出來推倒威權黨國體制，為所有台灣人爭取到民主自由，以及一個正常的國家應該有的法治原則。

▲▼民眾黨今日於司法院前面召開「綠色威權 司法不公」記者會，黨籍立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、陳昭姿、林國成、張啓楷、林憶君一字排開呼籲全民1/11上街頭釘孤枝抗議當前司法不公。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌提及，絕大多數台灣人沒有想到，2016年以民主進步價值標榜自我的民進黨，經過8年全面執政後，繼任的總統賴清德竟可以把威權幽靈帶回台灣上空；當民進黨赤裸裸跟整個台灣社會宣告，不服從民進黨命令、敢批評民進黨的當權者，就沒資格走到司法院擔任大法官、民進黨會予以封殺的時候，也正式宣告「綠色黨團體制重新摧毀台灣司法獨立」，再一次踐踏台灣人民好不容易爭取來的民主法治。

黃國昌指出，當台灣民主憲政、司法獨立已被掌權的民進黨逼到懸崖角落時，呼籲全體公民必須要站出來，「不管你是不是喜歡柯文哲，也不管你是不是支持柯文哲，因為這場運動從來不是關乎任何個人，這場運動牽涉的是被民進黨踐踏的司法、被掌權者重新帶回的黨國幽靈獨裁體制」，1月11日在自由廣場舉辦的活動，歡迎所有支持「還我司法正義，拒絕綠色獨裁」的公民參與響應。

黃國昌也說，今天站在本來應該象徵司法獨立、司法公平的司法院前，藉此機會向代理院長謝銘洋發出公開邀請信，作為台灣司法的大家長，那天沒有任何權利可以躲起來在辦公室、冷氣房跟司法權貴慶祝司法節，應責無旁貸站出來，勇敢聆聽人民的憤怒怒吼。

▲▼民眾黨今日於司法院前面召開「綠色威權 司法不公」記者會，黨籍立委黃國昌、吳春城、麥玉珍、黃珊珊、陳昭姿、林國成、張啓楷、林憶君一字排開呼籲全民1/11上街頭釘孤枝抗議當前司法不公。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌強調，台灣民主法治是非常多前輩流血流汗爭取來的珍貴資產，而這資產現在遭受到民進黨、賴清德踐踏，此時此刻我們沒有其他選擇，就是站出來用人民的聲音，清楚告訴綠色威權的民進黨、黨國復辟的賴清德「我們有多憤怒」，「台灣不應該成為一個順賴清德者生、逆賴清德則亡的國家，因為這是我們共同真愛的土地」。

被問到預計有多少國民黨立委會響應活動，以及整場活動流程規劃？黃國昌回應，今早在議場審法案時，有非常多國民黨立委到民眾黨立委面前，表達1月11日當天可以參加，感謝國民黨立委對目前民進黨主政下的司法不公嚴重問題，可以一同站出來關心與關懷，而整場活動規劃預計在10日召開「行前記者會」說明流程、參與集會的行前注意事項。

媒體追問，國民黨主席朱立倫說會聲援活動，會不會向對方溝通親自參與，以及張麗善也發文表態支持，會不會希望藍有更多具體行動？黃國昌說，對於朱立倫的聲援表達感謝，也感謝非常多藍委表達關心、關懷與支持，並具體說明1月11日想到場，另也同時感謝張麗善表達儘管當天非常忙，但「無論如何一定會趕到現場聲援」。

▼民眾黨給全國人民的一封信，邀請民眾1月11日到自由廣場參加「還我司法正義 人民怒吼集結」活動。（圖／民眾黨提供）

▲▼民眾黨給全國人民的一封信，邀請民眾1月11日到自由廣場參加「還我司法正義 人民怒吼集結」活動。（圖／民眾黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
疑為「兩個女人」越獄！　王天佑被逮秒喊：後悔了
快訊／永和女超商前遭猛刺！　兇嫌逃逸中
快訊／撞死運將　邱軍現身了！
吳奇隆「名下大陸公司全沒了」！　被爆與劉詩詩婚變分產
退警月領7.4萬！　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？
快訊／又增2人染麻疹！　16人確診「接觸者破3千」
藍綠共識大罷免　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選
快訊／流感上竄！單周湧12.7萬人就醫　爆43例重症創本季新
拒絕一起玩遊戲！棒球名校高三生遭搏擊連打20拳　臉腫牙斷吐血
快訊／邱軍今被傳喚出庭
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

邀全民、代理司法院長1／11上街　黃國昌曝：張麗善＋多名藍委將到場

撤銷20%容獎？京華城調查小組下周開會討論　蔣萬安：事實到哪辦到哪

蔣市府有依據可撤20%容獎　游淑慧爆：鼎越曾考慮此方案要請示沈慶京

與藍合作罷免38綠委？　黃國昌嗆綠「種什麼因得什麼果」：該做都會做

藍綠共識大罷免潮　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選

國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘反嗆「不要縮」：黨團等很久了

賴清德給調查局結業學員3大期許　對抗中國滲透、統戰併吞

雷根總統基金會訪民進黨　關心「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論

柯建銘被讚洞燭機先是「明褒暗貶」　藍委：綠高層最後的警告

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

邀全民、代理司法院長1／11上街　黃國昌曝：張麗善＋多名藍委將到場

撤銷20%容獎？京華城調查小組下周開會討論　蔣萬安：事實到哪辦到哪

蔣市府有依據可撤20%容獎　游淑慧爆：鼎越曾考慮此方案要請示沈慶京

與藍合作罷免38綠委？　黃國昌嗆綠「種什麼因得什麼果」：該做都會做

藍綠共識大罷免潮　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選

國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘反嗆「不要縮」：黨團等很久了

賴清德給調查局結業學員3大期許　對抗中國滲透、統戰併吞

雷根總統基金會訪民進黨　關心「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論

柯建銘被讚洞燭機先是「明褒暗貶」　藍委：綠高層最後的警告

避開春節連假蘇花路廊壅塞車流　公路局提建議還辦抽獎

台鐵公司化後首招百名列車駕駛「起薪41K」　3車站辦招募說明會

芳苑社區活動中心突竄火！消防出動搶救　梯間雜物全燒了

TPBL雲豹高錦瑋力壓林書豪！「洋將等級」數據榮獲12月MVP

民眾看漲房價比例僅剩16%　26%憂貸款成數不足

小吃店老闆+股東運毒　安排泰女假觀光「藏14公斤大麻」入境

台人行李貼「我不是中國人」貼紙！日本地勤笑了...600萬網友熱議

快訊／新北永和超商前凶殺案！男猛刺女友逃逸　她送加護搶救

台灣旅客注意！8日起入境英國或轉機　要花410元申請ETA

爆紅洗碗文被炎上！醫曝「逃避家事」恐怖下場：要了配偶的命

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

政治熱門新聞

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

快訊／救國團解套！　立法院三讀登記旅館業「落日條款」再延5年

跨年舞台搭建「主唱墜亡」北市罰廠商30萬元

藍黨團喊罷38區域綠委　第一階段戰略曝

王定宇、柯建銘為徐巧芯吵架　本人發聲了

藍綠共識大罷免潮　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選

柯未捐木可450萬？陳智菡列7協會明細

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘反嗆「不要縮」：黨團等很久了

台灣對美採購「海馬斯火箭系統」去年抵台　今本尊終於曝光

談木可內帳認死棋？陳智菡回應了

柯建銘為何突喊「雙罷」？　他斷言：用外部鬥爭解決綠營內部紛爭

更多熱門

相關新聞

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

立法院今（7日）三讀修正「警察人員人事條例」，將退休警消所得替代率提高到80％，三至六職等八成退休基層警察月退休金可領到74544元。對於該案，民進黨團總召柯建銘表示，三讀後他們絕對送出，很簡單就是釋憲，這很清楚絕對違憲，不用擔心，「當然提釋憲啊！難道會坐以待斃嗎？」

與藍合作罷免38綠委？黃國昌嗆綠這句

與藍合作罷免38綠委？黃國昌嗆綠這句

藍綠共識大罷免潮　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選

藍綠共識大罷免潮　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選

國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘反嗆「不要縮」：黨團等很久了

國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘反嗆「不要縮」：黨團等很久了

藍委：「這句話」是綠高層對柯建銘最後的警告

藍委：「這句話」是綠高層對柯建銘最後的警告

關鍵字：

民眾黨黃國昌司法節國民黨

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面