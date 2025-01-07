邀全民、代理司法院長1／11上街　黃國昌曝：張麗善＋多名藍委將到場

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被起訴，歷經3次羈押庭攻防，2日被裁定羈押禁見，民眾黨號召11日司法節到自由廣場前「釘孤支」討司法正義。民眾黨代理主席黃國昌今（7）率立委到司法院前，邀請司法院代理院長謝銘洋一同上街，透露諸多藍委承諾11日會到場，另雲林縣長張麗善也表態無論如何一定會去聲援。

▲民眾黨於司法院前面召開「綠色威權 司法不公」記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋於1月11日一同上街聆聽民眾心聲。（圖／記者湯興漢攝）

身兼民眾黨代理黨主席的黨團總召黃國昌，與黨團7立委吳春城、麥玉珍、張啓楷、黃珊珊、林國成、林憶君、陳昭姿等人一同到司法院門口，舉辦「綠色威權 司法不公」記者會，邀請司法院代理院長謝銘洋一同參加1月11日在自由廣場前的「還我司法正義 人民怒吼集結」活動，並由刑事廳長李釱任收下邀請函。

黃國昌表示，今天民眾黨用無比沈重的心情站在司法院前面，發表給全體國人的一封公開信，台灣曾經被黨國威權體制籠罩上空，在那個黨國威權時代，台灣司法不受人民信任，台灣司法被譏笑為執政黨家開的店，過去幾十年有不分黨派的勇敢台灣人站出來推倒威權黨國體制，為所有台灣人爭取到民主自由，以及一個正常的國家應該有的法治原則。

黃國昌提及，絕大多數台灣人沒有想到，2016年以民主進步價值標榜自我的民進黨，經過8年全面執政後，繼任的總統賴清德竟可以把威權幽靈帶回台灣上空；當民進黨赤裸裸跟整個台灣社會宣告，不服從民進黨命令、敢批評民進黨的當權者，就沒資格走到司法院擔任大法官、民進黨會予以封殺的時候，也正式宣告「綠色黨團體制重新摧毀台灣司法獨立」，再一次踐踏台灣人民好不容易爭取來的民主法治。

黃國昌指出，當台灣民主憲政、司法獨立已被掌權的民進黨逼到懸崖角落時，呼籲全體公民必須要站出來，「不管你是不是喜歡柯文哲，也不管你是不是支持柯文哲，因為這場運動從來不是關乎任何個人，這場運動牽涉的是被民進黨踐踏的司法、被掌權者重新帶回的黨國幽靈獨裁體制」，1月11日在自由廣場舉辦的活動，歡迎所有支持「還我司法正義，拒絕綠色獨裁」的公民參與響應。

黃國昌也說，今天站在本來應該象徵司法獨立、司法公平的司法院前，藉此機會向代理院長謝銘洋發出公開邀請信，作為台灣司法的大家長，那天沒有任何權利可以躲起來在辦公室、冷氣房跟司法權貴慶祝司法節，應責無旁貸站出來，勇敢聆聽人民的憤怒怒吼。

黃國昌強調，台灣民主法治是非常多前輩流血流汗爭取來的珍貴資產，而這資產現在遭受到民進黨、賴清德踐踏，此時此刻我們沒有其他選擇，就是站出來用人民的聲音，清楚告訴綠色威權的民進黨、黨國復辟的賴清德「我們有多憤怒」，「台灣不應該成為一個順賴清德者生、逆賴清德則亡的國家，因為這是我們共同真愛的土地」。

被問到預計有多少國民黨立委會響應活動，以及整場活動流程規劃？黃國昌回應，今早在議場審法案時，有非常多國民黨立委到民眾黨立委面前，表達1月11日當天可以參加，感謝國民黨立委對目前民進黨主政下的司法不公嚴重問題，可以一同站出來關心與關懷，而整場活動規劃預計在10日召開「行前記者會」說明流程、參與集會的行前注意事項。

媒體追問，國民黨主席朱立倫說會聲援活動，會不會向對方溝通親自參與，以及張麗善也發文表態支持，會不會希望藍有更多具體行動？黃國昌說，對於朱立倫的聲援表達感謝，也感謝非常多藍委表達關心、關懷與支持，並具體說明1月11日想到場，另也同時感謝張麗善表達儘管當天非常忙，但「無論如何一定會趕到現場聲援」。

▼民眾黨給全國人民的一封信，邀請民眾1月11日到自由廣場參加「還我司法正義 人民怒吼集結」活動。（圖／民眾黨提供）