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社會 社會焦點 保障人權

朝聖英熙娃娃！Goyard包連護照掉愛河　潛水員幫正妹找到了

▲▼英熙娃娃。（圖／記者許宥孺攝）

▲英熙娃娃日前在愛河灣展出。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

1名女遊客元旦傍晚準備從高雄搭機去泰國玩，利用空檔先到高雄愛河騎水上腳踏車朝聖英熙娃娃，沒想到一不小心，身上背著的Goyard包包卻掉落海底，護照、手機、2萬元現金全沒了，連帶出國行程也泡湯。事隔6天終於等到好消息，有水上活動業者下水打撈到包包送到警局，警方也將通知失主領回。

一名女網友在社群平台Threads上發問表示，原本元旦下午5:30要從高雄飛去泰國，結果騎水上腳踏車不到10分鐘，她的名牌包繩子滑落掉在海裡面。導致裡面的護照、iPhone 15 Pro以及2萬元現金全落水，荒謬事故讓她直呼傻眼。

▲▼朝聖英熙娃娃！名牌包連護照竟落水，6天後打撈上岸。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲女網友的名牌包連護照意外落水，6天後打撈上岸。（圖／記者賴文萱翻攝）

女網友稱，救生員潛下去幫忙找了三個小時，有如大海撈針，後來因為搜尋未果，讓她的泰國之旅也跟著泡湯，她直嘆「2025才剛開始就發生這麼幽默的事情。」

事隔6天後，終於傳出好消息，苓雅分局表示，失主於1月1日在愛河灣從事海上活動時，隨身物品不慎掉落海裡，向店家請求協助打撈。6日由店家撈起後通知本分局成功路派出所到場協助，後續本分局將依拾得物發還程序通知失主領回。

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