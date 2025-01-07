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今年首例屈公病！印尼船員入境高雄體溫過高　機場篩出直送醫院

▲白線斑蚊。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲白線斑蚊為登革熱、屈公病病媒蚊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市檢出一例境外移入屈公病個案，也是今年全國首例。個案是一名20多歲印尼船員，3日入境高雄時，在機場篩檢出體溫過高，隨即被安排入院觀察，4日經疾管署公布確診屈公病。

疾病管制署統計資料顯示，2024年屈公症確診案分別為全國20例、高雄4例，皆為境外移入個案。2025年屈公症國內本土確診病例累計0例、境外移入確診病例1例(高雄)。登革熱疫情統計，2024年全國確診518案(本土255例、境外265例)，其中高雄確診175案(本土143例、境外32例)。

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衛生局疫調顯示，個案為20多歲印尼籍船員，1月3日從印尼入境，在小港機場被篩檢出發燒體溫過高，隨後在發燒篩檢站抽血檢驗登革熱NS1快篩陰性，被安排住院觀察。4日疾管署公布檢驗結果為屈公病陽性確診，由於個案即時轉銜至醫院住院觀察，有效阻斷境外病毒於社區傳播的風險。

衛生局指出，屈公病與登革熱一樣，都是透過帶有病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，屈公病常見症狀為突然發燒、關節疼痛或關節炎、頭痛、肌肉疼痛，症狀持續約3至7天，大部分患者在7至10天內可康復，少數患者從發病開始出現嚴重的關節痛，並持續數個月。

▲屈公病。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲屈公病與登革熱的差異。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，無論是屈公病或登革熱，最有效的預防方法均為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，並澈底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。市府防疫團隊賡續針對3空、菜園、學校、工地等高風險場域進行稽查，呼籲各公私場所的使用人、管理人，平時應落實環境管理及善盡維護之責，如經查獲孳生病媒蚊，最高可處新臺幣1萬5000元。

衛生局提醒，民眾若前往登革熱或屈公病流行地區，應穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)成分的防蚊藥劑，避免蚊蟲叮咬，如有疑似症狀儘速就醫，主動告知醫師活動史。

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