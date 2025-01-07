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前男友IG上嗆不雅字！高雄17歲女撂9兄弟理論　打錯人還砸5機車

▲▼少女撂兄弟找前男友算帳，結果打錯人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲少女撂兄弟找前男友算帳，結果打錯人。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名17歲侯姓少女和蔡姓前男友在網路上發生口角糾紛，少女的表弟為替姊姊出氣，6日深夜11點多，撂了兄弟要找蔡男理論，沒想到打錯人傷及無辜，還砸了5部機車後逃逸。少女今日上午到案說明，將移送少年法庭，成年同夥則將移送偵辦。

事情發生在6日深夜11點多，警消獲報，大寮區大同街發生群毆，救護人員到場時，發現一名男子背部挫傷，頭部、肢體擦傷，現場急救處置後送醫治療。

快打小組到場時，少女一行人已逃逸，遭毆打陳姓的男子則稱，與少女等人不認識。警方調閱監視器，鎖定3部涉案車輛，經查，事件起因為一名17歲侯姓少女，不滿21歲蔡姓前男友在社群軟體Instagram上對她爆粗口、說不雅對話，侯姓少女感到不滿，林姓表弟知道後為替她出氣，找了其他8名兄弟要到蔡姓男子住家討說法。

不過當時蔡男不在家，稱在大同街與屋主喝酒，由於少女與蔡男交往時，蔡男也會在此喝酒，因此10人轉往大同街找蔡男，不過到場時，沒看到蔡男，倒是少女的同夥看到一名陳姓男子在屋外，就持棍棒毆打他，並砸毀5部機車。

▲▼少女撂兄弟找前男友算帳，結果打錯人。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲其中一名共犯已到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，將持續追查共犯到案，其中一名20歲鍾姓駕駛已到案，侯姓少女則在今日上午8點由家長陪同到案說明，訊後將移送少年法庭，成年共犯則會依刑法妨害秩序、傷害及毀損罪，依法移送偵辦。

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