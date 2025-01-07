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麻疹患者趴趴走！台中、高雄「足跡全曝光」　盧秀燕示警

麻疹個案足跡台中、高雄全曝光　盧秀燕提醒：被匡列一定要戴口罩

圖、文／鏡週刊 

台中首例本土麻疹個案趴趴走，台中、高雄足跡全曝光，由於未遵守自主健康管理，衛生局依法最高可開罰30萬元。台中市長盧秀燕今（7日）於首次市政會議提及，台中市去年獲評全國最幸福城市，但幸福得來不易，會面臨很多考驗，提醒近來就有小考驗，台中出現首例麻疹個案，提醒民眾注意相關傳染疾病預防。

盧秀燕（7日）於台中市政府首次市政會議提及，台中市去年獲評全國最幸福城市，然而幸福得來不易，中間會面臨很多考驗，尤其近來有小考驗要來，因逢疾病好發季節，台中今年接獲通報出現首例麻疹病例，另有外地確診者來台中有足跡，提醒市民注意疾病預防。

台中市衛生局長曾梓展說明，台中本土首例麻疹為36歲男性因曾到外縣市群聚個案的醫院照顧家人，28日被列為接觸者，30日出現相關症狀，跨年後到南部就醫並被確認感染麻疹；至於台北境外移入為30多歲男性，有印度、越南旅遊史，27日到台中訪友，29日出現症狀，元旦起出疹，經採檢被確認是麻疹。

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曾梓展最後也提醒民眾，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水或結膜炎等疑似麻疹症狀，請主動聯繫居住地衛生所並告知活動史，以利安排就醫，不要自行就醫，更不要搭大眾運輸就醫；盧秀燕表示，被匡列民眾一定要戴口罩，民眾若不清楚要連繫何單位，可撥1999查詢。

疾管署3日通報台中出現首例本土麻疹確診病例，台中市衛生局長曾梓展4日說明，疫調發現台中市30多歲男性曾到外縣市群聚醫院照顧家人被匡列，去年12月29日出現頭痛與畏寒等症狀，今年1月1日發現胸部出現紅疹，1月2日於南部就醫後由南部醫院通報確診，目前仍在住院治療中。

麻疹個案足跡台中、高雄全曝光　盧秀燕提醒：被匡列一定要戴口罩

麻疹個案足跡台中、高雄全曝光　盧秀燕提醒：被匡列一定要戴口罩

▲台中市衛生局公布麻疹個案足跡。（台中市衛生局提供）

台中市衛生局已初步掌握個案可傳染期間（2024月12月28日至2025年1月5日）於台中的接觸者共20人，並對個案活動場域及接觸者持續匡列，對個案接觸者與個案最後接觸日去年12月31日至隔年1月1日，起算，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，此案預定監測至1月18日止。

台中市衛生局進一步指出，另接獲北部縣市衛生局通知，北部境外移入麻疹個案去年12月28日可傳染期間在台中公共場域活動並搭乘大眾運輸工具，提醒民眾提高警覺。衛生局也提醒，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力。

麻疹個案足跡台中、高雄全曝光　盧秀燕提醒：被匡列一定要戴口罩

麻疹個案足跡台中、高雄全曝光　盧秀燕提醒：被匡列一定要戴口罩

▲高雄市衛生局公布麻疹個案足跡。（高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局6日表示，疾管署3日檢出中部本土麻疹個案，其於可傳染期間曾搭乘高鐵往返中部及高雄市，衛生局已主動了解旅客名單並呼籲搭乘12月28日高鐵160車次第2車廂自左營站往台中站旅客，及搭乘12月31日高鐵153車次第4車廂自台中站往左營站旅客，主動向高雄市衛生局防疫專線（07-7230250）或疾病管制署免付費防疫專線1922聯絡。

高雄衛生局3日曾說明，中部本土麻疹病例12月27至28日，自中部南下高雄市與友人一起去參加衛武營音樂會，28日當晚返回中部居住地。個案於12月29日開始出現發燒、畏寒症狀，12月30至中部某診所就醫，12月31日又再度南下高雄市找友人。經疫調發現，個案於2025年1月1日開始出疹，1月2日緊急就醫經TOCC問診，醫師立即通報至法定傳染病系統並收治負壓隔離病房。

麻疹個案足跡台中、高雄全曝光　盧秀燕提醒：被匡列一定要戴口罩

麻疹個案足跡台中、高雄全曝光　盧秀燕提醒：被匡列一定要戴口罩

▲高雄市衛生局公布麻疹個案足跡。（高雄市衛生局提供）

高雄衛生局表示，確診個案於可傳染期間（2024年12月28日至2025年1月2日）已出現疑似症狀，仍至高雄市趴趴走，未遵守「自主健康管理」已違反《傳染病防治法》第48條規定，衛生局將依法開罰6至30萬元。衛生局目前匡列接觸者185人，皆已完成健康關懷，健康監測至2025年1月20日。

由於病人散布於空氣中的麻疹病毒，在2個小時內仍有傳染力，故在麻疹病例之可傳染期間，若曾與其同處在一個封閉空間，無論時間長短，皆有被感染的風險。麻疹潛伏期約7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，衛生局提醒民眾出現上述麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之衛生所安排就醫。


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