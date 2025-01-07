六龜高中生逆境中上「台大社會系」遭諷　雄中校長跳出來相挺

▲六龜高中學生翼友福(右2)錄取台大社會學系。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄六龜高中一名男學生翼友福，錄取台大社會學系，為創校以來首位考上台大的學生，而他的家庭背景更是惹人心疼，沒想到報導曝光後，卻遭網友嘲諷：「原來考上的是沒那麼優質的社會系」，此話引來雄中校長莊福泰替翼友福讚聲，他認為，分數無法用來評價一個人的全部，相信台大教授們看重的不會只有學業，而是他在雙親過世和偏鄉的環境中，能保有那種樂觀進取積極學習的態度。

翼友福透過希望入學管道，錄取台大社會學系，是六龜高中第一位上台大的學生，全校感到於有榮焉。不過翼友福的家庭背景卻是讓人心疼，他的雙親早逝、由祖父母撫養長大，國中成績優異，以免試入學第一志願上雄中，不過他為了照顧祖父母，選擇留在偏鄉，就讀離家較近的六龜高中，沒想到疫情前後，祖父母相繼離世，在雙重打擊下，他仍持續向學，終於成功錄取第一志願。

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▲翼友福錄取台大社會學系，為創校以來第一人錄取台大。（圖／記者許宥孺翻攝）

翼友福的故事曝光後，竟有網友在社群軟體嘲諷，「還以為是考上電機系、醫學系，結果考上的是沒那麼優質的台大社會系，不實廣告啦！」、「選校不選系，這輩子也就醬了」。

雄中校長莊福泰則對此表示，看到某些人發文嘲笑六龜高中的同學上了台大社會學系，看到那些文字，他個人都覺得很難過，何況當事人如果看到。

莊福泰說，「我們用分數來入學，只是可能相對客觀，但分數無法完整評量一個人。因為有這樣的問題，大學入學的制度做了一些修正，所以，有了繁星入學，看的是三年在校的努力和均衡學習。特殊選才，看的是獨特的能力。」

「而希望入學，在某些被限制的條件下，看見某些人突破自我的努力。申請入學，除了分數，也看學習過程中的自我成長。分科考試，透過考試了解學生的學習成效。」

▲高雄中學校長莊福泰。（圖／記者許宥孺翻攝）

莊福泰指出，入學制度針對不同特質和條件的學生作了一些設計，這對應的是，人有各種不同的優點、能力和缺點、限制，讓各種不同優點和能力發揮是人類發展的重要因素，雖然這樣的入學制度也不能說完美，但至少比只看分數的單一路徑要稍微對應到不同特性的學生。

莊福泰表示，「長期以來，我們的社會受到考試制度的影響，比較傾向知識的學習，而忽視了其他能力、道德和價值觀的重要性，於是容易用分數來比較甚至評價一個人，分數或許可以呈現一個人對於某些科目的學習，但無法用來評價一個人的全部。」

莊福泰認為，六龜高中同學上了台大社會系，他相信教授們看重的不會只有學業，而是他在雙親過世和偏鄉的環境中，能保有那種樂觀進取積極學習的態度，且有相當進入大學繼續學習的能力。期待社會多給不同特質的學生一點支持和鼓勵。