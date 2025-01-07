【廣編】名廚美饌鍋物寒冬熱賣！甘蔗羊肉爐、獨門酸菜鴨新品好評不斷

圖、文／品臻國際提供

寒冷的天氣，熱呼呼的火鍋是許多台灣人的避寒首選。宅經濟當道，讓許多人在家不出門，手指動一動，就能將美味又便利的火鍋湯底宅配到家。品臻國際旗下品牌名廚美饌每年冬季限定的鍋品，今年推出三款口味，分別為經典的「紅燒羊肉爐」、市場新寵「甘蔗羊肉爐」和討論爆棚的「獨門酸菜鴨」，三款口味各具特色，結合傳統與創新，為消費者打造最獨特的火鍋饗宴。

說到冬令進補代表食物，第一個想到的絕對是「羊肉爐」。名廚美饌紅燒羊肉爐，嚴選上等澳洲羊肉，使用八角、川芎、當歸、桂皮數種中藥材，以秘製豆腐乳、辛香料、麻油慢火燉煮細燉12小時而成，大塊羊肉口感軟嫩，開胃又涮嘴。同樣作為溫補首選，名廚美饌今年推出市場少見的「甘蔗羊肉爐」，白甘蔗營養價值豐富，湯頭以白甘為基底，搭配溫補聖品薑片、枸杞、當歸、紅棗文火慢熬，甘蔗的天然甜味中和了羊肉的腥羶，湯頭清甜醇厚，是冬季進補的最佳選擇。討論度爆棚的「獨門酸菜鴨」，有別於市售常見的「酸菜魚」，此款採用營養價值高的鴨肉，加上適量泡椒、乾辣椒等香料熬製成獨門酸菜湯底，湯頭濃郁辛香，將酸香麻辣完美結合，每一口都是味蕾的饗宴。

除了每年冬天推出的限定鍋品，名廚美饌的沖泡系列也是許多消費者的溫暖好選擇，長年在好市多熱賣的「24臻穀」，含有24種珍貴穀物及漢方食材等天然植物精華，以及提供全方位補給的「芝麻核桃糊」，有別於市售多數沖泡品會使用添加物來充量，此兩款沖泡飲訴求100%天然無添加，兼顧美味與健康，是全家人養生、送禮的首選。其他明星商品還有：強調低卡的柚香和風蒟蒻雪麵，能涼拌吃也能加入火鍋熱熱吃，豌豆蛋白多穀飲，一杯就含有2顆雞蛋的蛋白質，以及港式蘿蔔糕、私膳瑤柱XO醬、十穀熟飯等，如想了解更多商品資訊或欲訂購者，請至品臻國際官方網站：www.pgi.com.tw, 或致電至客服人員為您訂購：(02)8861-5208。