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錢都涮涮鍋推會員制「黑卡門檻6萬」　優惠曝光！一票人吵翻了

錢都涮涮鍋推會員制　黑卡門檻6萬！需累積200人次消費

▲連鎖火鍋品牌「錢都涮涮鍋」日前推出全新會員制度，引發討論。（翻攝Google Maps）

文／鏡週刊

成立於1997年的連鎖火鍋品牌「錢都涮涮鍋」，在台灣經營近30年，擁有超過百家分店。錢都涮涮鍋近日推出全新會員分級制度，其中最高等級的「黑卡會員」因可享快速通關優惠，但需一年累積消費6萬元才能取得資格，掀起熱議。

根據錢都官網資訊，新上路的會員制度設有四個等級：一般會員、VIP會員、VVIP會員與黑卡會員。前三級會員可享如生日禮、免費湯底券及單品券等基本優惠，依消費累積逐步升等。最高等級的黑卡會員，則需一年內累積消費達6萬元，不僅享有前述所有優惠，每月還能獲得一張快速通關券，僅限本人使用，無須排隊即可提前訂位用餐。

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其中最高等級的黑卡會員以每月一張的快速通關券成為亮點，券持有者可提前一天預約，不受平假日或時段限制，當日即可快速入座，但僅限本人使用。除此之外，黑卡會員也享有VIP和VVIP的所有權益。

但想成為黑卡會員需在一年內累積消費6萬元，以每次平均消費300元計算，需光顧約200次才能達成，門檻被認為過高，對於普通消費者而言難以實現，會員資格也非永久，需每年持續累積消費才能維持。

新制度推出後，在網路上引起關注，快速通關的權益獲得部分用戶支持，但也有人提出對高消費門檻的疑慮，有網友表示，「每次300元，一年吃200次，實在太難」「普通家庭聚餐消費根本不可能達標」；也有人表示，「門市可能需要調整現場排隊與通關顧客的管理方式。」


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