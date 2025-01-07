美東暴雪凍雨導致5人喪命！打亂陸空交通　航班停飛機場關閉

▲美國東部降下暴雪，民眾在華府國會大廈前的雪人旁行走。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

一場破紀錄的冬季風暴席捲美國東部，為華府帶來近2年來最嚴重的降雪，積雪超過12.7公分（5英寸）。暴風雪導致致5人死亡、數百起車禍及大規模停電，影響範圍長達2092公里，超過30萬戶停電，航班和交通運輸大亂，政府相關部門正全面應對。

根據美媒CNN，華府於當地時間6日降下超過12.7公分的積雪，成為2年以來華府降雪最嚴重的一天。惡劣的天氣迫使聯邦政府辦公室關閉，但國會依然如期進行總統選舉結果認證。華府市長鮑澤（Muriel Bowser）呼籲市民留在家中，讓清雪車隊有足夠作業空間，以盡快恢復城市運作。

暴風雪已造成至少5人死亡，包括堪薩斯州一名28歲男子因卡車失控撞上拖車，以及威奇托市（Wichita）的2名車禍受害者。密蘇里州一名61歲行人在暴風雪中遭到卡車失控撞擊慘死。至於休士頓一處公車站庇護所外，則是有一人6日被發現死亡。

另外，維吉尼亞州、印第安納州和肯塔基州發生數百件車禍，多條高速公路一度被迫關閉，數千名司機滯留在道路上。

暴風雪還導致密蘇里州至維吉尼亞州超過30萬戶停電。厚重的冰雪和強風使修復工作變得更困難，部分地區可能需要數天才能恢復供電。肯塔基州州長貝謝爾（Andy Beshear）警告，隨著新一波北極寒潮南下，氣溫驟降將對缺乏供應暖氣的家庭造成生命上的威脅。當地政府和應急部門正全力清理道路、搶修供電。

暴風雪還重創航空交通，截至6日晚間，超過2200架航班取消，週日已有1800架航班停飛。位於華府的隆納•雷根華盛頓國家機場，則是暫時關閉跑道，以清理積雪。