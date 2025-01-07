杜魯道請辭！　川普再酸「加拿大可當美國第51州」

▲川普再次提及，加拿大可以成為美國第51州。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理杜魯道6日宣布辭去自由黨黨魁和總理職務，而美國總統當選人川普（Donald Trump）也再次提及，加拿大可以成為美國第51州，「如果加拿大與美國合併，就不會有關稅。」

川普在杜魯道（Justin Trudeau）宣布請辭數小時後，就在個人社群平台Truth Social上發文，再次呼籲加拿大成為美國第51州，「加拿大有很多人喜歡成為第51個州！美國再也無法忍受加拿大龐大的貿易逆差和補貼，杜魯道明白這一點，於是辭職了。」

川普指出，「如果加拿大與美國合併，就不會有關稅，稅收也會大幅下降，他們將完全免受俄羅斯和中國船艦的威脅——那些船艦經常包圍他們，一起成為一個偉大的國家吧！」

▲加拿大總理杜魯道宣布請辭 。（圖／路透）



杜魯道去年11月底飛往美國佛州與川普會面，並在席間向川普表示，25%的關稅會毀掉美國和加拿大的經濟，但川普卻直接回應，如果加拿大會因此毀滅，不如成為美國的第51州。

杜魯道6日上午宣布，他將辭去總理及自由黨（Liberal Party）黨魁的職務，「這個國家應該在下一次選舉中擁有真正的選擇，而我越來越清楚，如果我必須要在內部競爭，我不可能會是該次選舉中的最佳選擇。」