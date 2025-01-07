北市獸父警性侵女兒348次被起訴　警將開人評會議處「最重免職」

▲台北市政府警察局外觀。（圖／記者邱中岳攝）



記者張君豪／台北報導



天底下居然有這樣的禽獸父親！北市捷運警察隊一名鄭姓主管，2024年4月遭親生女兒出面到北市警局婦幼警察隊提告親屬間性侵害，被害人指控遭父親長期性侵，甚至爆出鄭姓主管在任職捷警隊期間曾涉嫌性騷擾多名女警，但均被其背後的「有力人士」介入擺平，消息曝光引發社會譁然。案件歷經士林地檢署檢察官歷經8個月調查後，認定鄭男涉嫌在7年內性侵親生女兒高達348次，渣警獸行引發各界譁然，市警局也將對鄭員之前的停職處分重新評估。



據了解，鄭姓主管性侵女兒案件經被害人報案後，原本捷運警察隊僅將他調整至非主管職務，改任行政組內勤，後來發現鄭員更牽涉多起性騷、職務霸凌女警案件，市警局才火速核定一大過處分並勒令停職。



如今鄭姓主管經檢察官調查發現他在7年內性侵女兒多達348次，北市警局及捷運警察隊表示，將待收到士林地檢署起訴書後召開人評會審議，並將鄭員所有涉案卷證交由市警局督察室審議，鄭員處分勢必會加重，也不排除會將他免職汰除，但須等人評、評議調查結束後才公布處分，而鄭員一但免職，將無法領得數百萬退休金。

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