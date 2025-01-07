　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市獸父警性侵女兒348次被起訴　警將開人評會議處「最重免職」

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）

▲台北市政府警察局外觀。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

天底下居然有這樣的禽獸父親！北市捷運警察隊一名鄭姓主管，2024年4月遭親生女兒出面到北市警局婦幼警察隊提告親屬間性侵害，被害人指控遭父親長期性侵，甚至爆出鄭姓主管在任職捷警隊期間曾涉嫌性騷擾多名女警，但均被其背後的「有力人士」介入擺平，消息曝光引發社會譁然。案件歷經士林地檢署檢察官歷經8個月調查後，認定鄭男涉嫌在7年內性侵親生女兒高達348次，渣警獸行引發各界譁然，市警局也將對鄭員之前的停職處分重新評估。

據了解，鄭姓主管性侵女兒案件經被害人報案後，原本捷運警察隊僅將他調整至非主管職務，改任行政組內勤，後來發現鄭員更牽涉多起性騷、職務霸凌女警案件，市警局才火速核定一大過處分並勒令停職。

如今鄭姓主管經檢察官調查發現他在7年內性侵女兒多達348次，北市警局及捷運警察隊表示，將待收到士林地檢署起訴書後召開人評會審議，並將鄭員所有涉案卷證交由市警局督察室審議，鄭員處分勢必會加重，也不排除會將他免職汰除，但須等人評、評議調查結束後才公布處分，而鄭員一但免職，將無法領得數百萬退休金。

►獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

►快訊／刑事局警官情侶涉洩密遭約談　交保後遇重大車禍女友身亡

►獨／讀生物科技卻成詐團金流殺手　陳梅慧走上死亡之路留下2幼女

►扣詐團虛幣93億幕後推手車禍亡　陳梅慧許願今年達百億卻看不到了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸男星失蹤3天找到了！人在緬甸被發現
獨／全台首座「智能監獄」爆爛尾！已罰4億元
快訊／西藏強震增至53死！　習近平發聲
三重民宅倒塌！建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建
西藏6.8地震！珠峰大本營劇烈晃動　遊客開車一路狂搖
獨／邱軍撞死小黃司機！《華麗計程車行》週末要重播　電視台發聲
快訊／黃仁勳報明牌！上市大廠午盤後急拉狂漲
快訊／西藏6.8強震已32死！　殘骸畫面曝
ET民調／78%民眾預期物價持續上漲　近3成喊每月入不敷出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

金湖路口2車對撞！門內凹、車頭毀　2駕駛受傷「1人一度受困」

三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動操作

獨／全台首座智能監獄爆爛尾！缺失一籮筐　八德外役監：已罰4億

東西放店外不見了！彰化男與店家爆口角　見警到場開溜原因曝

快訊／建商挖倒三重民宅！2危樓連夜夷平　緊急安置62戶162人

路過鄰女住處「手機伸窗口」偷拍裸照被抓包　色男認罪下場曝

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

調查局103位新任調查官結業　賴清德3點期許：秉持邪不勝正信念

金湖路口2車對撞！門內凹、車頭毀　2駕駛受傷「1人一度受困」

三重民宅倒塌！出包建商資本額2200萬　住保會：受災戶恐只能合建

獨／花納稅人23.7億蓋出「智障外役監」　拖2年遙控門還手動操作

獨／全台首座智能監獄爆爛尾！缺失一籮筐　八德外役監：已罰4億

東西放店外不見了！彰化男與店家爆口角　見警到場開溜原因曝

快訊／建商挖倒三重民宅！2危樓連夜夷平　緊急安置62戶162人

路過鄰女住處「手機伸窗口」偷拍裸照被抓包　色男認罪下場曝

快訊／台股收盤大漲103.56點　台積電漲5元至1130

頂規179萬！台灣「Volvo EX30休旅」接單價曝光　首波恐只有雙馬達

么弟遭邱軍撞死！二哥悲曝「6兄弟剩2人」：上個月才送走老四

八點檔搞笑綠葉形象反轉！　「砸萬元訂製唐裝」自學把脈演中醫師

雷根總統基金會訪民進黨　關心「疑美」、「疑軍」、「疑賴」論

「戰死兒子」2年後打電話來！　烏克蘭媽媽一聽淚崩：他要回家了

斗六慈濟醫院慶六周年　結合雲林整篩守護鄉親健康

劉以豪吃飯要母親親手餵！　「超廢媽寶」惹怒柯佳嬿：我要離婚

麻疹患者台中、高雄趴趴走！　足跡全曝光

北市信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬下場曝

社會熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

空拍畫面曝光！三重民宅倒塌慘淪碎石堆

柯文哲「滅證清單」曝光　不只要橘子出境

拐綁「台灣豬仔」新惡招！　60人泰國失聯淪禁臠

陳智菡對話咬死柯文哲　木可金流串供新鐵證

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

即／綠島毒販王天佑越獄　晚間自行回到監獄

屏東男堤防晨跑…慘遭狗群狂咬「生殖器撕裂」

即／三重民宅倒塌！侯友宜：絕對追究責任

更多熱門

相關新聞

網美「活春宮」聖誕老人　警察來前跑了

網美「活春宮」聖誕老人　警察來前跑了

美國性感網紅、AV女優路易絲（Ava Louise）多次在公開場合鬧事，博取關注。沒想到，她近日竟在街頭上與打扮成聖誕老人的男子發生性行為，完全不顧周圍來來往往的路人。

勞動部「卻變勞工地獄」太諷刺！PTT冷笑洗版

勞動部「卻變勞工地獄」太諷刺！PTT冷笑洗版

15歲少年「害3家庭破碎」　這1幕惹怒大票人：出來解釋

15歲少年「害3家庭破碎」　這1幕惹怒大票人：出來解釋

印度校長勒死小1女童　放學後棄屍校園

印度校長勒死小1女童　放學後棄屍校園

護理生中捷砍人　網灌爆臉書：太諷刺了吧

護理生中捷砍人　網灌爆臉書：太諷刺了吧

關鍵字：

鄭姓主管性侵案件北市警察社會譁然處分案

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北韓恐在首爾引爆核彈！屍體蒸發200萬人死傷

美女主播變「性治療師」　日接4客月薪6位數

百萬網紅媽一屍2命　吃晚餐噎到窒息亡

「夫妻都得肺癌」原因曝　醫：這家庭發生什麼事

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面