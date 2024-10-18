15歲少年「害3家庭破碎」　這1幕惹怒大票人：出來解釋

▲內湖一名15歲曾姓少年無照駕駛，釀成3死2傷。（圖／翻攝自記者爆料網）

文／CTWANT

台北市內湖區東湖市場附近昨（17）日晚間發生嚴重死亡車禍，一名15歲曾姓少年偷開祖父的銀灰色轎車，聲稱因「會車緊張」、「分不清煞車和油門」，開始高速蛇行，先撞上61歲盧姓騎士後，再衝入安康路上的臭豆腐攤，造成3死2傷。事件引起社會譁然，更有不少人開始肉搜起底曾姓少年。

據悉，曾姓少年趁著祖父出國不在家，便跑去偷開祖父休旅車出門找朋友，卻釀出大禍，造成61歲盧姓騎士、51歲高姓女顧客、60歲陳姓男顧客身亡，而臭豆腐店的女老闆及女店員也遭到燙傷。

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對此，網友紛紛肉搜出曾姓少年的「Threads」帳號，灌爆其貼文的留言區「可是你撞死人，要出來解釋嗎」、「3條人命，3個家庭因為你破碎還能嬉皮笑臉，屁孩真的是不知道事情輕重，你一輩子都揹著人命，罪大惡極」、「你需要認識死刑存在的意義」、「自以為很屌撞死人了齁～未成年就背負3條人命，還敢說因為驚嚇踩錯，那你還敢無照上路啊」。

另從其Instagram帳號上顯示，曾姓少年設定了3個精選動態，其中包括「三寶合輯」和「摔車合輯」，可見他與朋友時常在路上飆車、過彎壓車的畫面，更曾被警察攔停。

據《三立新聞網》報導，稍早，警方已將曾姓少年帶往三總驗血、驗尿，因夜間停止詢問，預計今早才製作警詢筆錄，詳細肇事原因及事發經過，仍待警方進一步釐清。

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