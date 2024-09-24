印度校長性侵不成「勒死小1女童」！　趁放學後棄屍校園

▲ 納特承認殺害女童。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起驚人事件，一名國小一年級女童被發現陳屍校園，調查發現兇手竟是這所學校校長，送女童上學路上企圖性侵，因女童反抗憤而將她勒斃棄屍，案情曝光後震驚社會。

綜合NDTV等當地媒體，案發於古吉拉特邦多哈德（Dahod）一所小學，一名就讀一年級的6歲女童屍體19日在校內被發現，引發附近居民恐慌，驗屍結果顯示她是窒息而死。

女童母親向警方指出，女兒每天都和學校校長納特（Govind Natt）一起去學校。警方約談納特時他供稱，當天他將女童送到學校後便去工作，但手機定位資訊後卻顯示他當天並未準時到校，警方追問之下他才坦承犯行。

納特當天上午約10時20分到女童家中接她，女童卻遲遲沒有到校，原來是納特在路上企圖對她加以性侵，女童開始大吼大叫、奮力反抗，納特為了不讓她求救，便掐住她的頸部導致死亡。

到校後納特將女童屍體留在車上，等到放學後傍晚約5時，才將屍體遺棄在學校大樓後方，她的書包、鞋子則放在教室外。

警方指出，55歲的納特將依據《印度刑法》及《兒童性侵害防治法》（POSCO）面臨嚴厲指控。古吉拉特邦教育部長汀多爾（Kuber Dindor）也表示，這是起可恥的社會案件，「我為此感到痛心」，「校長已被逮捕，我譴責這起事件，我們將採取措施確保這類犯罪不再發生」。

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