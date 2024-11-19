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勞動部「卻變勞工地獄」太諷刺！　PTT冷笑洗版：功德台灣

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者周亭瑋／綜合報導

勞動部「勞發署北分署」一名員工本月4日於辦公室輕生，被踢爆遭長官職場霸凌，此事掀起譁然，不少網友直言超諷刺，怒問「勞動部怎麼會變成勞工地獄？」稍早，勞動部長何佩珊也公布調查結果，將分署長謝宜容降級調職，並送考績委員會議處。

網友在PTT發文感嘆，「什麼六點就來上班，五點之後先打卡再加班，辦公室大聲咆哮，摔公文、人身攻擊，利用權勢欺壓，然後和某些廠商特別要好，一直和特定廠商合作。員工申訴都沒有用，都被壓下來，最後出事情的時候，上面說沒有收到申訴，結果現在調查，有一堆人申訴過。」

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原PO忍不住吐槽，「所有勞工害怕碰到的，現在都在勞動部碰到了，到底怎麼會變成這麼可怕的地方？勞動部不應該是勞工天堂嗎？怎麼變成洪仲丘版本的勞工地獄？」

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部長何佩珊、次長許傳盛致歉。（圖／記者廖婕妤攝）

對此，鄉民炸鍋洗版，「當皇帝還能賺錢，好爽」、「上行下效啊！上面爛你還敢不跟著爛」、「公務員不算勞工阿」、「軟土深掘嘛」、「謝宜容不要躲在靠山和夫家權勢後面」、「難道不比流氓可怕嗎」、「政府帶頭霸凌...意外嗎」、「歡迎來到功德台灣」。

另外，勞動部長何佩珊今上午公布調查結果，北分署分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，但這並不是造成同仁選擇結束生命的直接理由，同仁選擇離開的主要原因，是長期單獨從事工作、超時、工作量過大、壓力太大，產生挫折感與孤立無援所致，因此將追封這名同仁授予勞動獎章，並列為因公死亡，依造公務人員撫卹法辦理。

何佩珊也指出，謝宜容將調離原職位、降調為非主管職，並且送考績委員會議處；而勞動力發展署長蔡孟良為謝的直屬主管，也一併送考績會議處。
 

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