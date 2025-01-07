詐團車手獲判免刑　1原因反轉改關10個月

記者黃翊婷／綜合報導

屏東陳姓男子是詐騙集團車手，2023年3月間他依照指示前往郵局提領贓款，被警員抓包，當場承認犯行，一審被認為符合自首條件獲判免刑。不過，全案上訴之後出現大逆轉，高雄高分院二審法官認為，陳男在一審審理期間有逃匿行為，因而遭到通緝，難認有自動接受裁判之意，顯然已經不符合自首要件，最終裁定撤銷免刑，改判處有期徒刑10個月。

▲陳男一審被判免刑，二審結果大反轉改判關10個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

一審判決書中記載，陳男2023年3月20日透過Facetime通訊軟體與詐騙集團成員聯繫，接著依照指示前往郵局提領贓款，隔日他又接到指示，再度前往郵局提領1萬元，結果因為形跡可疑受到警員盤查，他當場承認自己是車手，並交出贓款1萬元。

一審法官考量到陳男自首並坦承犯行，也賠償1萬元與受害者達成和解，於是判處他免刑。但檢方上訴認為，陳男擔任車手期間多次遭查獲，台中、彰化、台北、新北、橋頭地檢署都曾提起公訴，面交取款金額近乎千萬元，而且在此案被查獲之後，他仍繼續擔任車手，至少協助詐團提領5次，一審判決免刑，難認妥適。

高雄高分院二審法官表示，陳男在一審審理期間曾有逃匿行為，因而在2024年1月間遭到通緝，直到同年7月才被抓獲，加上他自己也承認，「通緝期間有時在家，不然就亂跑」，難認他有自動接受裁判之意，已不符合自首的要件，最終裁定撤銷免刑，改依3人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑10個月，全案仍可上訴。