女部落客逼店家「請65元飲料互惠」失敗留1星　老闆傻眼公開黑幕

▲飲料店示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南中西區一間飲料店，日前接待一名自稱是「部落客」的女顧客。沒想到，女顧客想以此身分幫忙宣傳，換取免費的65元飲料，此番舉動被店家拒絕後，氣得到Google評論上留下1星。對此，店家也將雙方的對話過程及評論公布，呼籲在地店家要注意此人。

該名飲料店業者在Threads上還原過程表示，「女部落客」2個月前到店內點了一杯西瓜奶蓋，他們正要收錢時，對方卻說「你不知道我是誰嗎、我是部落客欸」，讓他們瞬間傻眼，但還是堅持要收65元，沒想到最後卻吃了一星負評「店家行為很誇張，到別的店家，行為超級沒禮貌」。

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業者表示，「真不好意思，過了這麼久才回覆您，很抱歉沒有招待您喝西瓜奶蓋，我不應該收您的錢，讓您生氣了。許多事，我們店家總是選擇默默吃虧，但是您的行為，跟您給其他店家的評論，真的很不好意思，我想我需要誠實的說出來。」

業者指出，部落客的互惠機制在於店家有無需求，但若是店家沒邀請部落客，對方卻打著名號來要求免費產品，他們真的無法做到；另外，他也要求這名女部落客講明時間、地點，來說明「行為沒禮貌」是指何事，「不然這樣公開並帶有攻擊性的評論，我也是一頭霧水」。

最後，業者表示，「我只想說，您是我看過最糟糕的部落客，因為不招待而霸凌店家的行為真的不可取，我也給妳一顆星。禮貌，真的是雙方都需要有，而不是單方面的思維。在此呼籲台南各大店家注意此人，她要什麼記得都別收錢，我希望我是最後一個受害者」。

網友看完紛紛留言，「什麼叫作到別的店家行為超級沒有禮貌，前言不對後語，語意超級不通順」、「才LV6講什麼部落客，我LV9的都沒有這麼做了」、「我已去檢舉這位付不出65元想喝人家飲料的部落客了」、「奧客就奧客什麼部落客？65元付不出來是乞丐嗎」。另外，有網友發現，該名部落客曾留言罵其他店家的店員是「X麻」等不雅言論。