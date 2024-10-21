環保杯買手搖「上次吸管沒丟」要求重做遭拒　他喝一口吐櫃台！

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子自備環保杯到前鎮區一間飲料店買飲料，事後在瓶內發現裡頭還殘留一支前次飲料的吸管，返回質疑店家沒洗乾淨，店員則回應「你又沒說你要丟掉」，雙方起了口角。男子因要求店員重做遭拒絕，憤而將飲料吐在櫃檯跟店家的飲料袋內離去，糾紛畫面全都曝光。

▲高雄男備環保杯買手搖要店員洗，「吸管沒幫丟」怒吐飲料大鬧店家。（圖／翻攝社會事新聞影音）

經了解，這起事件發生在20日下午3時許，當時一名男客人前往飲料店，質疑早上自備環保杯買飲料，要求店員幫忙清洗瓶身，結果卻在裡頭發現上一次的飲料吸管，怒問店員「為什麼吸管還在？」，店員聽後反擊，「你又沒說你要丟掉啊！」，雙方為此起了口角紛爭。

▲高雄男備環保杯買手搖要店員洗，「吸管沒幫丟」怒吐飲料大鬧店家。（圖／翻攝社會事新聞影音）

男子後續針對殘留吸管問題不斷跳針質問，要求店員重做一瓶，不過，店員僅把裡頭的吸管丟掉，拒絕重做，男子最後憤而喝一口飲料，故意吐在飲料店櫃檯及其他客人的飲料袋內離去。

前鎮分局表示，經查無報案紀錄，前鎮街派出所前往該商家查訪，確認確有此影片所述情事。商家目前表示對該消費者行為不願追究。但男子無故滋擾店家營業行為，已違反社會秩序維護法「藉端滋擾商家」，警方將依法調查並通知相關人員前來說明。